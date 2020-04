"TI PARE CHE PORTO MIO FIGLIO CRISTIAN ALLA LAZIO? MICA SONO SCEMO” - TOTTI SI CONFESSA CON DEL PIERO CHE GLI RICORDA IL GESTO DELLE 4 PAPPINE IN UN ROMA-JUVE E AMMETTE: “MI HAI FATTO ROSICARE COME UN MATTO” – LA RISPOSTA: L'HO FATTO A TUDOR PERCHÉ MI HA DATO UNA GOMITATA AL BRACCIO CHE MI VENIVA DA PIANGERE. LIPPI NEGLI SPOGLIATOIO MI FERMO' E MI DISSE..." - LA BATTUTA SU CALCIOPOLI: "DEL PIERO DICE CHE HA VINTO 8 SCUDETTI SUL CAMPO, SEI UFFICIALI? IO A TAVOLINO NE AVRÒ VINTI 9 O 10".… - VIDEO

Due campioni, due numeri dieci e grandi amici in diretta su Instagram. Francesco Totti e Alessandro Del Piero questo pomeriggio hanno infiammato il social network con tanti scambi di battute, aneddoti sul passato e racconti di questo isolamento dovuto all'emergenza Coronavirus. "Vedremo come si evolverà questa situazione, dobbiamo vedere giorno dopo giorno che informazioni arriveranno, qui in Italia ma anche negli Stati Uniti", le parole di Totti.

Del Piero ha invece parlato delle sue perplessità sull'operato di Trump: "Quando vedi cosa sta succedendo negli altri Paesi, teoricamente dovresti essere anche un po' avvantaggiato e capire già come partire. L'incubo lo hanno vissuto a New York, qui a Los Angeles la situazione è migliore". Poi l'ex Juve ha ringraziato chi ha donato con la fondazione dei campioni del Mondo a favore della Croce Rossa: "Siamo riusciti ad acquistare quattro ambulanze, grazie a chi ha donato o chi ha diffuto il messaggio". "Con poco abbiamo fatto felici un po' di persone", ha proseguito Totti.

Amici fuori dal campo, ma nel terreno di gioco quante sfide tra Totti e Del Piero "Mi hai fatto rosicare come un matto quando hai fatto il gesto delle 4 pappine", ha ammesso Alex ricordando la gara dell'8 febbraio 2004. "Ma non l'ho fatto a te, non mi sarei mai permesso! - la risposta dell'ex giallorosso -. L'ho fatto a Tudor perché mi ha dato una gomitata al braccio che mi veniva da piangere. Poi quando ci siamo rincrociati mi è venuto il gesto... Lippi negli spogliatoio mi aveva fermato, aveva 'rosicato' e mi diceva: "Questi gesti non si fanno". Per una volta che avevamo vinto!"

I due hanno parlato del loro passato, della splendida carriera che hanno vissuto alla Roma e alla Juventus: "Le decisioni le prendi in quel momento, già un giorno dopo è tardi - ha detto Del Piero -. L'importante è prendere le decisioni prima col cuore e poi con la testa. Rifarei tutto da zero, per rivivere tutto quanto". "Pensa che bello, sapendo già che carriera andrai a fare... Rifarei tutto da zero, anche con gli stessi risultati. Mi manca però vincere una Champions...", la risposta di Totti. Ad entrambi manca anche il pallone d'Oro: "Pensa, quello lo ha vinto Cannavaro, incredibile. Da lì è cominciato l'inizio della fine", hanno scherzato.

totti maldini zanetti del piero