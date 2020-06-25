Tre tegole anche dal giudice sportivo post #InterSassuolo: tre giornate a #Skriniar, una a #Conte, zero a #Gagliardini.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 25, 2020
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"TRE TEGOLE DAL GIUDICE SPORTIVO DOPO INTER-SASSUOLO: TRE GIORNATE A SKRINIAR, UNA A CONTE, ZERO A GAGLIARDINI" – L’INTERISTA BIASIN IRONIZZA SUL GOL SBAGLIATO DAL CENTROCAMPISTA CHE E’ RIUSCITO A COLPIRE LA TRAVERSA DA UN METRO CON LA PORTA SPALANCATA - MEME + VIDEO-
Tre tegole anche dal giudice sportivo post #InterSassuolo: tre giornate a #Skriniar, una a #Conte, zero a #Gagliardini.— Fabrizio Biasin (@FBiasin) June 25, 2020
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L’ORGASMO NON CI UNISCE: C’È RAZZISMO ANCHE NEL PORNO! - GLI ATTORI E LE ATTRICI NERI STANNO SCATENANDO L’INFERNO: BOMBARDANO DI INSULTI I PROFILI SOCIAL DEI PRODUTTORI PIÙ IMPORTANTI, E PER PRIMI QUELLI PER CUI LAVORANO - BARBARA COSTA: “A QUANTO PARE ESISTONO LISTE (SEGRETE) DI NOMI DI ATTORI - NERI - NON GRADITI ALLE BIANCHE! E C’E’ CHI VUOLE CHIUDERE LE CATEGORIE "BLACK", O “INTERRACIAL”, E BASTA CLASSIFICAZIONI COME "EBONY". E POI C’È LA STORIA DELLE BANANE…” - VIDEO!
“LA VODKA ERA LA MIA MIGLIORE AMICA" – L'EX CALCIATORE WESLEY SNEIJDER RIVELA CHE LA VITA NOTTURNA DI MADRID GLI E’ COSTATA IL REAL E DUE MATRIMONI: "ERO SEMPRE UBRIACO, CONDUCEVO UNA VITA SPERICOLATA, TUTTO QUELLO CHE FACEVO VENIVA COPERTO. AMICI SBAGLIATI, DONNE E ALCOOL. NON SO COSA MI ABBIA SPINTO A FARE TUTTO QUESTO... L’EGO? I SOLDI? IL POTERE? LA LUSSURIA? QUANDO MI SONO RIPULITO, HO CONFESSATO TUTTO A YOLANTHE, LA MIA SECONDA MOGLIE, E ADESSO SOFFRO PERCHÉ LEI VIVE NEGLI STATI UNITI. ERA LA DONNA DEI MIEI SOGNI…"
IL SALTO DEL BESTIONE – CHIUDETE LE VALIGIE E VOLATE CON LA FANTASIA FINO ALL’ISOLETTA DI NOSY BE, A NORD OVEST DEL MADAGASCAR, PER ASSISTERE ALLE MERAVIGLIOSE ACROBAZIE DELLE BALENE: L’ISOLA, CHE NEL 1729 HA RISCHIATO DI FINIRE IN MANO AI SAVOIA, È IL PUNTO DI PARTENZA PER ASSISTERE AI COLPI DI CODA SULLA SUPERFICIE DELLE ONDE E L’USCITA DI SLANCIO DALL’ACQUA IN VERTICALE – MA A COSA SONO DOVUTI QUESTI SALTI? I MASCHI USANO… VIDEO
COSA SUCCEDE AL NOSTRO CORPO SE BEVIAMO TROPPO? – AD ANDARE SOTTO SFORZO È IL FEGATO CHE DEVE LAVORARE PER SMALTIRE L’ETANOLO – OLTRE AGLI EFFETTI CANCEROGENI, È UNA SOSTANZA PSICOTROPA, CHE AGISCE IN MODO NEGATIVO SULLE FUNZIONI COGNITIVE E DI CONTROLLO SUPERIORE DEL CERVELLO E PUÒ PORTARE A DIPENDENZA: UNO O DUE BICCHIERI SONO SUFFICIENTI PER RALLENTARE LE CAPACITÀ DI REAZIONE AGLI STIMOLI ESTERNI…