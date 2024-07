12 lug 2024 19:40

"GLI UNICI A NON ESSERSI ACCORTI CHE LA FESTA È FINITA SONO QUEI GIOCATORI CHE CHIEDONO ANCORA 9-10 MILIONI L’ANNO. VERO, FEDERICO CHIESA?" - ZAZZARONI PUNGE L’ATTACCANTE DELLA JUVENTUS FINITO AL CENTRO DI UN INTRIGO DI MERCATO CON LA ROMA: "ANCHE IN PREMIER LEAGUE GIRANO CON LE MUTANDE DI LATTA E LA PISTOLA DELL’UEFA PUNTATA ALLA TEMPIA. PER NON PARLARE POI DELL’ARABIA: SPARITI IN UN SOLO ANNO GLI SCEICCHI SCEMI. IN ITALIA SIAMO COSTRETTI A ESALTARCI PER…"