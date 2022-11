"LE VACANZE SONO FINITE, ORA PUOI COMINCIARE A GIOCARE" - L'ATTACCANTE DELLA JUVENTUS ANGEL DI MARIA VIENE SOMMERSO DALLE CRITICHE DEI TIFOSI BIANCONERI DOPO AVER PUBBLICATO UNA FOTO DI LUI IN PARTENZA PER IL MONDIALE IN QATAR - TRA INFORTUNI E SQUALIFICHE L'ARGENTINO HA GIOCATO SOLAMENTE 7 PARTITE IN CAMPIONATO CON LA JUVE, DI CUI 3 DA TITOLARE, MA QUANDO C'È DA GIOCARE CON L'"ALBICELESTE", "EL FIDEO" NON SI TIRA MAI INDIETRO…

angel di maria in partenza per il qatar

Da www.corrieredellosport.it

La Serie A va in pausa e il Mondiale in Qatar è alle porte: tra i giocatori in trepidazione per la rassegna iridata c'è Angel Di Maria, che sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio alla sua Argentina, scatenando l'ira di parte dei tifosi della Juve.

DI MARIA, L'IRA DEI TIFOSI DELLA JUVE: "LE VACANZE SONO FINITE..."

"Con lo stesso entusiasmo di sempre, forza Argentina", ha scritto l'ex stella del Psg, che spera in un Mondiale da protagonista dopo una prima parte di stagione in bianconero da dimenticare. Il post ha provocato le risposte di tanti tifosi della Vecchia Signora, decisamente risentiti con l'albiceleste: "Sei contento oggi eh", Finalmente, così la testa al ritorno sarà solo per la Juve...", "Vedi di tornare poi carico per la seconda parte di stagione", "Le vacanze sono finite, ora puoi cominciare a giocare...", "E torna il sorriso", "In vacanza a Torino, fossi nella Juve ti caccerei a gennaio", sono solo alcuni dei messaggi più civili.

ANGEL Di Maria

DI MARIA-JUVE: IL BILANCIO FINORA

Di Maria tra infortuni muscolari e la squalifica ha disputato appena sette partite di campionato, di cui solo tre da titolare. Dopo il gol e l'assist all'esordio con il Sassuolo, l'argentino non è più riuscito ad incidere ed è rimasto fermo per oltre un mese dopo l'espulsione a Monza e l'infortunio al bicipite femorale. In Champions League tre partite disputate, all'attivo solo la tripletta di assist al Maccabi Haifa nella partita del 5 ottobre.