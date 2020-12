1 dic 2020 09:25

PER LA "VECCHIA SIGNORA" C'E' MADAME FRAPPART: SARA’ LA PRIMA DONNA ARBITRO A DIRIGERE UNA PARTITA DI CHAMPIONS. PER LEI JUVE-DINAMO KIEV - GUIDERÀ UN TEAM TUTTO MASCHILE. HA COMINCIATO DA RAGAZZINA. IN SEI ANNI DALLA B FRANCESE AL TOP DEL CALCIO – UN CALCIATORE PER METTERLA IN DIFFICOLTA’ LE DISSE: “BONJOUR FRAPPART, PREFERISCE CHE LA CHIAMI MADAME O MONSIEUR?”. E LEI, IMPERTURBABILE: “FAI TU. A COSA PENSI CHE SOMIGLI DI PIÙ?”. TOSTA, MADAME…