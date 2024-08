Estratto dell’articolo di Mattia Chiusano per www.repubblica.it

JULIO VELASCO E PAOLA EGONU

Paola Egonu, è campionessa olimpica con una finale magnifica: è il momento più felice della sua vita?

“Sì, è la giornata più bella […]”.

[…] il percorso, com’è stato?

“Sono contenta perché questo è l’obiettivo che avevamo, partire da non qualificate e vincere in Nations League per conquistare Parigi, poi arrivare in finale e vincere, lì è iniziato il cammino che ci ha fatto arrivare fino a qui, ci siamo concentrate partita dopo partita, punto dopo punto, senza mai pensare a quel che poteva essere o poteva essere stato”.

[…] per lei […] che significato ha?

JULIO VELASCO DOPO LA VITTORIA DELLA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO ALLE OLIMPIADI

“Vale tanto: vale essere riuscita ad alzarmi (dopo le polemiche della scorsa estate e la rinuncia al preolimpico, ndr) per intraprendere un'altra avventura con questa squadra”.

Quanti meriti ha Velasco?

“Tanto di quest’oro è merito suo, è stato bravo a unirci tutte e costruire quella squadra che mancava da un po’ di tempo. Le sue lezioni ogni giorno sono servite, abbiamo avuto tanta volontà e tanta voglia di dare il massimo anche nelle piccole cose. Lui è riuscito a creare una squadra, a mettere insieme ogni punto forte delle atlete in modo da saper affrontare anche le difficoltà”.

PAOLA EGONU CON LA MEDAGLIA D ORO - OLIMPIADI PARIGI

L'impressione è che Velasco sia stato utile anche nel toglierle un po’ di pressione, è stato un alleato in questo senso.

“Sì”.

Quando hai capito che stavate costruendo qualcosa di magico? È arrivata in squadra nella seconda settimana di Nations League, ha intuito subito che stava succedendo qualcosa?

“Dai primi giorni, dalla tranquillità con cui abbiamo vissuto quest'estate, da quanto si stava bene insieme, aiutandosi nelle giornate più buie”.

PAOLA EGONU E JULIO VELASCO

Cosa le disse suo amatissimo nonno, capotribù in Nigeria, scomparso tre anni fa?

“Mi ha […] detto che un giorno avremmo vinto”.

julio velasco MOKI DE GENNARO E PAOLA EGONU MYRIAM SYLLA E PAOLA EGONU JULIO VELASCO DOPO LA VITTORIA DELL'ORO OLIMPICO DELLA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO velasco bernardi 2 PAOLA EGONU NELLA FINALE OLIMPICA CONTRO GLI STATI UNITI julio velasco