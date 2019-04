"IL VINO DEL CONTADINO FA SCHIFO” - OLIVIERO TOSCANI RACCONTA AL 'VINITALY' LA SUA ESPERIENZA COME PRODUTTORE: “PER FARE BUONE BOTTIGLIE BISOGNA ANDARE CONTRO LA NATURA. SE LA LASCI LIBERA, ESCE FUORI L’ACETO. VINIFICARE È AFFARE DI TECNICI SPECIALIZZATI, ENOLOGI, AGRONOMI, TECNICI DELLA TERRA. GENTE PREPARATA, INSOMMA" - IL PASSAGGIO SUL PRIMO APPROCCIO CON IL VINO: “ERAVAMO SFOLLATI, NEL BERGAMASCO, E LA SIGNORA MARIA MI DAVA…”

MARCO CIAFFONE per repubblica.it

vino oliviero toscani

“Il vino del contadino fa schifo, a meno che non sia fortunato incappando in una annata buona”. Schietto, diretto. Oliviero Toscani ha inaugurato così la giornata di martedì dello stand di Repubblica al Vinitaly. Intervistato da Alessandra Vitali, ha raccontato tra il serio e l'ironico la sua produzione di vino in Toscana, l'etichetta che “abbiamo chiamato come me, perché non ho fantasia, ma in realtà io guardo fare il vino, non lo faccio in prima persona. E questo perché oggi vinificare è affare di tecnici specializzati, enologi, agronomi, tecnici della terra. Gente preparata, insomma”.

Per il fotografo “la produzione del vino sfiora l'andare contro-natura, perché significa fermare l'uva al momento giusto e gestire i processi che seguono la raccolta. Insomma, non si lascia la natura agire da sola, perché se lasci la natura libera di operare esce fuori l'aceto. Certo – sottolinea – non possiamo per questo sminuire il ruolo dei processi naturali, anzi; il vino resta comunque un prodotto non industrializzabile tout court, perché gli elementi naturali restano quelli che fanno, letteralmente, il bello e il cattivo tempo. E in maniera indipendente. E secondo me è più importante la luce della terra: dove c'è una buona luce, c'è un buon vino”.

vino oliviero toscani

Confessa, inoltre, di preferire “i vini che trasmettono allegra leggerezza, che non siano troppo pesanti. Vini che permettano di festeggiare un battesimo, una festa di famiglia. Se dovessi fare un paragone musicale: meglio Mozart di Wagner. Anche perché il vino è un amplificatore di tutto: per me niente vino significa niente inferno e niente paradiso. Il vino porta all'estremità, credo sia indispensabile. È una elevazione dello spirito, un prodotto magico, un ingrediente che racchiude in sé la luce, la terra, il fuoco, il freddo, il caldo. Tanto da arrivare all'erotismo”.

vino oliviero toscani

E su cosa rappresenti il vino per l'Italia, il giudizio è netto: “Il vino in questo momento è il prodotto italiano più importante, e negli ultimi 30 anni è cresciuto un movimento che dovrebbe fare da modello a tutti gli altri settori industriali. Ci aiutano in questo caratteristiche uniche del Paese, perché noi abbiamo la possibilità di fare vino dalle Dolomiti all'estremo sud della Sicilia, ed è una cosa che non ha nessun altro. Abbiamo delle atavicità in fatto di vino, di vitigni e di vigneti che fa invidia a chiunque nel mondo”.

toscani

Personale il passaggio sul primo approccio con il vino: “Lo ricordo benissimo: eravamo sfollati, nel bergamasco, e la signora Maria mi dava due dita di vino rosso. Non ricordo con che frequenza, ma ricordo il sapore, l'odore di quel vino. Ed è un bellissimo ricordo”. Immancabile un finale sulla fotografia: “La fotografia è solo un mezzo per comunicare qualcosa, è la documentazione della realtà. Un po' come l'automobile, che guido per andare da qualche parte, non per il gusto di farlo. Non apprezzo il feticismo della foto in quanto foto. Chi scrive, ad esempio, non credo sia innamorato della stilografica, ma lo è del messaggio che trasmette tramite la scrittura”.

OLIVIERO TOSCANI TOSCANI OLIVIERO TOSCANI