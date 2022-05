"LA VITA L'È BELA", BASTA AVERE LA SERIE A - IL MONZA È A UN PASSO DALLA PRIMA STORICA PROMOZIONE IN A: I BRIANZOLI DIPENDONO SOLO DA SE STESSI E DEVONO VINCERE L'ULTIMA GIORNATA A PERUGIA, PROPRIO LÀ DOVE GALLIANI FESTEGGIÒ LO SCUDETTO DEL MILAN NEL 1999 - ALL'UPOWER STADIUM CONTRO IL BENEVENTO, STRAPAZZATO 3-0, C'ERANO 8 MILA TIFOSI, RECORD STAGIONALE. E ANCHE LO SPEAKER HA ANNUNCIATO CHE "IL SOGNO SI STA PER AVVERARE" (MA NON DITELO A BERLUSCONI CHÉ È SCARAMANTICO…)

Andrea Monforte per www.gianlucadimarzio.com

monza a un passo dalla serie a 9

"La vita l'è bela", la vita è bella, per il Monza, che batte meritatamente il Benevento per 3-0 e recupera il secondo posto della classifica di Serie B, scavalcando la Cremonese, sconfitta allo Zini dall'Ascoli. Ora il Monza dipende solo da se stesso: se vince a Perugia all'ultima giornata, sarà Serie A, per la prima volta nella storia.

monza a un passo dalla serie a 13

Quella storia che ha scritto Guido Soldani, 96 anni, membro del Monza che ottenne la sua prima promozione in Serie B al termine della stagione 1950-51. Sotto ai suoi occhi, e a quelli del presidente Berlusconi, si consumano novanta minuti che si candidano a rimanere impressi nella memoria degli oltre 8.000 tifosi presenti sugli spalti (record stagionale di affluenza).

Dany Mota, l'antidoto alla noia

Tra di loro, ci sono anche i bambini delle scuole monzesi che aderiscono al progetto "Tifo positivo", promosso dalla Lega calcio. Durante la partita corrono, saltano, non stanno fermi un secondo.

Come Dany Mota Carvalho, nel cui vocabolario non rientrano le parole "banalità" o "noia". Quando è in panchina, fa gli scherzi al preparatore atletico, lancia un chewing-gum e lo riprende al volo; quando, come stavolta, sfreccia in campo al fianco di Gytkjaer, non fa altro che chiamare la palla, muovendosi nervosamente con quel fare goffo e quella schiena incurvata che ne rivelano l'impazienza.

monza a un passo dalla serie a 12

Qualche volta sbaglia per troppa foga, come a inizio match, spesso le cose girano nel verso giusto. Alla fine è la palla stessa a cercarlo, come quando a inizio secondo tempo sblocca il match su un clamoroso errore in retropassaggio di capitan Letizia. Sempre lui chiude il match, al 43' del secondo tempo, con un diagonale alle spalle di Paleari. Questa volta esulta col sorriso, la lingua fuori. I compagni lo travolgono, è il punto esclamativo su una vittoria che acquista proporzioni nette, il "la" ai tifosi, che cominciano a urlare: "Tutti a Perugia".

Monza attento, Benevento sotto tono

monza a un passo dalla serie a 11

Se il rendimento di Dany Mota migliora rispetto alle ultime uscite, il merito è anche di Stroppa, che sceglie una formazione più offensiva, con Gytkjaer e Ciurria a supporto e un Pedro Pereira scatenato sulla fascia destra. Il Monza prende il sopravvento fin dall'inizio: sono almeno 4 le grandi occasioni nei primi dieci minuti, e il migliore in campo è il portiere ospite Paleari.

monza a un passo dalla serie a 10

Stroppa si tocca nervosamente i capelli: nell'aria sente l'odore della beffa. Ma a colpire è l'attenzione che i padroni di casa mettono in ogni circostanza: Machìn è tra i migliori, come contro il Brescia, gli esterni si sacrificano in raddoppio, Mazzitelli non fa rimpiangere l'assenza di Valoti. Dall'altro lato, il Benevento sembra aver staccato la spina dopo i dieci minuti finali contro la Ternana: nemmeno il ritiro a Novarello è stato sufficiente per dare alla squadra di Caserta la carica giusta per tentare l'assalto alla promozione diretta.

monza a un passo dalla serie a 14

Gytkjaer, il vichingo che scalda l'UPower Stadium

Non passano nemmeno 4 minuti dal gol di Mota e l'arbitro Di Bello assegna un rigore per un tocco di mano all'ingresso in area. Dal dischetto realizza Christian Gytkjaer, il vichingo che ha scaldato il cuore dei monzesi, da sempre uno dei più acclamati dalla gradinata. La prima stagione in Italia non è stata entusiasmante, tutt'altro, ma i tifosi hanno cominciato subito ad amarlo per la sua generosità. Quest'anno, con 9 gol, è il terzo miglior marcatore dietro a Valoti e Dany Mota.

monza a un passo dalla serie a 2

A Monza si sogna

I tifosi del Benevento, tutt'altro che fiaccati dalla lunga trasferta, non smettono nemmeno un attimo di innneggiare alla "Strega". Ma il palcoscenico è tutto per quelli del Monza. A fine partita l'UPower Stadium si colora di sciarpe e palloncini.

monza a un passo dalla serie a 3

Ci sono cori e applausi anche per Barberis, autore dell'errore contro il Frosinone: sono 8000 pacche sulla stessa spalla. Spunta il sole: ma nessuno lo legge come un "segno", la scaramanzia prevale per tutti o quasi, dato che lo speaker annuncia che "il sogno si sta per avverare". Poi tutto torna al suo posto, cala il silenzio: c'è da risparmiare le energie per la trasferta di Perugia. Perché, come ripetono qui, "non succede, ma se succede..."

monza a un passo dalla serie a 4 monza a un passo dalla serie a 8 monza a un passo dalla serie a 1 monza a un passo dalla serie a 7 monza a un passo dalla serie a 6 monza a un passo dalla serie a 5 monza a un passo dalla serie a 15