"VOI NON VI MERITATE UN CAZZO, SIETE SOLO DELLE MERDE INUTILI" - LA SBROCCATA STRACULT DEL PRESIDENTE DELLA TERNANA, STEFANO BANDECCHI, CONTRO I TIFOSI DELLE "FERE" CHE LO HANNO CONTESTATO DOPO LA SCONFITTA CONTRO IL FROSINONE, CON TANTO DI LANCIO DI UNA BOTTIGLIETTA CONTRO DI LUI - "LA BOTTIGLIA VE LA RIMETTERÒ NEL CULO. IO NON SOPPORTO I DEMENTI. COLLEGATE IL CERVELLO CHE SOLO COSÌ SARETE UTILI SENNÒ SMETTETE DI ROMPERMI I COGLIONI…"

"Voi non vi meritate un cazzo, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle merde inutili in quelli negativi". E' il messaggio, via social, del presidente della Ternana Stefano Bandecchi, alla parte della tifoseria rossoverde che lo ha contestato a seguito della sconfitta delle Fere con il Frosinone. E' stata anche lanciata nei suoi confronti una bottiglietta: "Collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i coglioni perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel culo. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille". Contestazione costata anche 2.000 euro di multa alla Ternana. "Questa è a mia risposta al rispetto che meritano i tifosi. Buone vacanze", ha aggiunto il presidente in un secondo momento.

