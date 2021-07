20 lug 2021 15:18

"VOLEVO UNA SCUSA PLAUSIBILE PER GODERMI IN SANTA PACE LE OLIMPIADI" – COLPITO DA INFARTO DURANTE UNA MEZZA MARATONA, L'OLIMPIONICO DELLA CANOA ANTONIO ROSSI SCHERZA DOPO LA GRANDE PAURA. “E’ ANDATO TUTTO BENE, SIA A CONEGLIANO DOVE MI HANNO DATO I PRIMI SOCCORSI CHE A COMO DOVE MI HANNO OPERATO. FATTO IL TAGLIANDO DEI 50 ANNI SONO COME NUOVO..."