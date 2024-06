"VORREI CHIEDERTI DI NON RITIRARTI MAI" - FRANCESCO REPICE, VOCE DI RADIO RAI, RENDE OMAGGIO A LUKA MODRIC DOPO CROAZIA-ITALIA - DURANTE LA CONFERENZA STAMPA POST-PARTITA, IL GIORNALISTA, INVECE DI FARGLI UNA DOMANDA, L'HA RINGRAZIATO: "PER TUTTO QUELLO CHE HAI FATTO VEDERE IN CAMPO E NELLA TUA CARRIERA. SEI UNO DEI MIGLIORI GIOCATORI CHE ABBIA MAI COMMENTATO" - LA REAZIONE COMMOSSA DEL CAMPIONE CROATO: "GRAZIE DI CUORE, ANCHE IO VORREI GIOCARE PER SEMPRE…" - VIDEO

La partita di Luka Modric si è giocata per gran parte sul piano delle emozioni. L'ultima (forse) con la sua Croazia, contro l'Italia, è stata la più crudele. L'ha detto lui, con gli occhi lucidi, per quel pareggio di Zaccagni al 98' che ha fatto valere zero il suo gol che per come era arrivato — dopo il rigore parato da Donnarumma — poteva far diventare storica una serata già importante. Devastato al fischio finale, sconsolato quando ha ricevuto il premio di migliore in campo

[…] In conferenza stampa Francesco Repice ha preferito l'omaggio alla domanda: «Per tutto quello che hai fatto vedere in campo e nella tua carriera, grazie — ha detto il giornalista di Radio Rai —. Vorrei chiederti di non ritirarti mai, sei uno dei migliori giocatori che abbia mai commentato». Modric annuisce, sospira, sorride e poi: «Grazie di cuore per questo splendido tributo. Anche io vorrei giocare per sempre».

