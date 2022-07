"VORREI ESSERE RICORDATO PER LE BATTAGLIE PER I DIRITTI CIVILI", LA NBA PIANGE BILL RUSSELL: MORTO A 88 ANNI IL PIÙ VINCENTE DI SEMPRE - DAL ‘56 AL ‘69 HA GUIDATO I BOSTON CELTICS A 11 TITOLI, 8 CONSECUTIVI, ANCHE NEL DOPPIO RUOLO DI GIOCATORE-ALLENATORE. DIFENSORE, RIMBALZISTA, STOPPATORE DEVASTANTE, FU UN CENTRO SENZA EGUALI. UN GIGANTE ANCHE FUORI DAL CAMPO: HA DEDICATO LA SUA VITA ALLA LOTTA AL RAZZISMO - VIDEO

Un Gigante. Per tutta la vita. Dentro e fuori dal campo.#BillRussellpic.twitter.com/fVT6TzBsII — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 31, 2022

Da gazzetta.it

BILL RUSSELL

Non gli bastano le dite delle mani per infilarsi gli anelli Nba vinti in carriera: undici. Un pioniere del basket, un mito: Bill Russell se ne è andato oggi a 88 anni. È stato il pilastro dei Boston Celtics tra il 1956 e il 1969, nelle ultime 4 stagioni come giocatore-allenatore. In quelle 14 stagioni, ha condotto i biancoverdi a 11 titoli Nba (8 consecutivi tra il ‘59 e il ‘66).

BILL RUSSELL 45

La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso i social spiegando che, nel momento dell'addio, Russell aveva al suo fianco la moglie Jeannine. Nella nota non sono stati dati ulteriori dettagli rispetto alle cause del decesso.

Non basterebbe tutto l’inchiostro del mondo per raccontare cosa ha rappresentato Russell per i Celtics e per la Nba. Un difensore moderno, stoppatore devastante, rimbalzista, marcatore, un pivot senza eguali. Era il basket. Che da oggi è molto più povero.

BILL RUSSELL BILL RUSSELL