9 mag 2022 17:56

"VUOLE COMPRARE IL PESCARA!", "NO, DEVE ANDARE DALL'OCULISTA" - PSICODRAMMA ALL'ARRIVO DI ANDRIY SHEVCHENKO IN ABRUZZO: I TIFOSI DEL PESCARA SONO IMPAZZITI, PENSANDO CHE L'EX ATTACCANTE DEL MILAN FOSSE INTERESSATO AD ACQUISTARE LA SQUADRA LOCALE - IN REALTÀ SHEVA SAREBBE VOLATO IN ABRUZZO PER UNA VISITA OCULISTICA A CHIETI, CON UN LUMINARE DEL CAMPO E INFATTI...