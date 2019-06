MUGHINI

Intervistato nella trasmissione “Non è un Paese per Giovani” su Radio 2, Giampiero Mughini ha criticato Wanda Nara: il comportamento della sua ex compagna di trasmissione a Tiki Taka secondo lui è costata la carriera a Mauro Icardi.

"La Juventus ha ancora un gruzzolo duro di italiani, ma all’Inter di italiano forse ce n’è uno, il massaggiatore o una cosa così - esordisce duro Mughini - Wanda Nara? Io sono stato zitto per tutto l’anno perché lei era una mia collega di lavoro, e io naturalmente porto il massimo rispetto. Ma i fatti parlano da sé: lei ha distrutto la valutazione e la nomea di un calciatore.

Ha distrutto la valutazione in denaro, che per lei e suo marito contano molto, e il risultato è sotto gli occhi di tutti: l’Inter lo vorrebbe sbolognare, e lo farà in un modo o nell’altro". Inter: ecco il grande escluso nel 3-5-2 di ConteInter: ecco il grande escluso nel 3-5-2 di Conte Difficile che il centravanti argentino trovi posto nello scacchiere nerazzurro del prossimo anno:

"Figuriamoci se Conte e Marotta si tengono Mauro! All’Inter prima c’era Massimo Moratti, adesso ci sono loro due ed è un’altra cosa. Credo che con Conte Wanda Nara non avrebbe neppure da fare una telefonata: gli agenti non vanno in TV con un’ampia scollatura a promuovere la causa del marito, è un episodio di cronaca nera!".

Intervistata dal giornale francese l’Equipe, Wanda Nara parla a 360 gradi del rapporto con suo marito e assistito Mauro Icardi. "Se un giorno mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei" commenta la mancata convocazione di Icardi da parte dell'Argentina per la Copa America, definita un suo fallimento come procuratore. Nel corso dell’intervista, Wanda racconta della sua storia con Icardi, dall’inizio ad oggi: "Avevo 26 anni quando ho divorziato.

Ero in Sicilia e gli ultimi due bimbi erano ancora piccolissimi. Mauro è diventato un amico. Ci siamo confidati e siamo finiti insieme senza rendercene conto, anche se aveva sei anni meno di me e sembrava improbabile. Mi ha immediatamente detto che non voleva giocare con me ma che voleva una relazione seria".

wanda nara icardi

Sul doppio ruolo di moglie e agente del calciatore, Wanda non usa mezze misure: "Mi ha chiesto spesso consigli per le sue decisioni e poi mi ha detto "continua a fare tu". Essendo la moglie di Mauro - continua -, non ho alcun interesse a fare soldi sulle sue spalle, a differenza di altri. Tanto è vero che mi è capitato di soprassedere sulla mia commissione. Potrei stare tranquillamente a casa senza fare niente, ma non sarebbe un buon esempio per i miei figli. Perché mi criticano? È la cosa più semplice da fare, tutte le mie attività sono compatibili con quella di agente".

