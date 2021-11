"TRA WANDA NARA E ICARDI STAVOLTA È FINITA DAVVERO" - LA STAMPA ARGENTINA PARLA DI UN'ALTRA BUFERA: LA DONNA È VOLATA A MILANO, MENTRE IL BOMBER TESTOSTERONICO SI È TOLTO DAI SOCIAL - A CAUSARE LA ROTTURA DEFINITIVA ANCORA LA CHINA SUAREZ CHE AVREBBE INCONTRATO MAURITO IN UN HOTEL DI PARIGI E GLI AVREBBE INVIATO UN VIDEO HOT - LA MAIL CON I DETTAGLI DEL TRADIMENTO E LE VOCI SU ICARDI CHE CI AVREBBE PROVATO CON UN’ALTRA DONNA, LA MODELLA ROCIO GUIRAO DIAZ…

Da www.corrieredellosport.it

icardi wanda nara

Quando il sereno sembrava tornato, riecco la bufera tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Secondo la stampa argentina la cancellazione dell'ultimo post di riconciliazione su Instagram da parte della donna, che è partita improvvisamente per Milano, e la sospensione dell'account social del calciatore, sarebbero la conseguenza di una nuova crisi della coppia.

Wanda ha rivelato nelle storie di Instagram il suo viaggio verso il capoluogo lombardo con un emblematico "ciao" e, qualche ora più tardi, ha pubblicato un selfie nella sua casa di Milano. Secondo Olé la rottura sarebbe irreversibile e sarebbe stata causata dalla presenza in un hotel di Parigi di China Suarez, donna che avrebbe avuto il flirt con Icardi alla base della prima crisi. Wanda sarebbe stata avvertita dell'accaduto da un'amica e sospetta che Mauro abbia visto China.

VIDEO HOT

Da corriere.it

Sembrava fosse tornato il sereno sull’amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Non è così. Un video a luci rosse che China Suarez ha mandato a Icardi, e che Wanda ha trovato, pare infatti avere chiuso per sempre la storia fra i due. A rivelarlo in Argentina durante il programma «Los Angeles de la Mañana» su Canal 13 è stata la giornalista Yanina Latorre, da sempre molto informata sulle vicende degli Icardi’s.

la china suarez 5

Prima Latorre ha raccontato che, nonostante le scuse pubbliche, Icardi avrebbe ripreso a sentire la Suarez via Telegram. Poi ha parlato di un filmato erotico dai contenuti inequivocabili che la Suarez ha inviato a Mauro e, pare, anche ad altri giocatori della Nazionale argentina. «China ama riprendersi e inviare tutto ai ragazzi che le piacciono. È una cattiva persona», ha detto Latorre. Un’abitudine che, evidentemente, ha mandato su tutte le furie Wanda Nara.

La telenovela era iniziata sabato 16 ottobre, quando la moglie e la procuratrice dell’attaccante del Psg aveva svelato al mondo, a colpi di storie su Instagram, il presunto tradimento del marito con Eugenia Suarez, attrice e modella argentina di 29 anni soprannominata «La China» per via dei suoi occhi a mandorla. Da lì la fuga a Milano con i cinque figli e le continue richieste di perdono di Maurito, che intanto era finito ai margini del Psg, con club, Mauricio Pochettino e compagni di squadra in imbarazzo per tutto quello che stava accadendo.

Rocio Guirao Diaz 7

ARIA DI CRISI

Da gazzetta.it

Alla base di questo nuovo allontanamento, dopo quello seguitissimo su siti e social sul tradimento di lui svelato da Wanda il 16 ottobre, ci potrebbe essere ancora lei, la China Eugenia Suarez, attrice e modella di 29 anni che aveva una fitta corrispondenza con l'attaccante del Psg. Secondo la giornalista argentina Yanina Latorre di Canal 13 i messaggi tra Icardi e la China sono continuati anche dopo lo scandalo e i due potrebbero addirittura essersi incontrati.

la china suarez 1

C'è poi una mail che Wanda avrebbe ricevuto con i dettagli del tradimento. Oltreoceano circola anche un'altra voce, secondo cui Maurito avrebbe provato a sedurre un’altra donna, la modella, Rocio Guirao Diaz prima di Eugenia Suarez. Di certo ci sono le foto sparite e il viaggio di lavoro dell'agente e imprenditrice a Milano da sola. Appuntamento alle prossime puntate...

