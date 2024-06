UNO "ZAR" SPIAGGIATO - L'EX STELLA DELLA NAZIONALE ITALIANA DI PALLAVOLO, IVAN ZAYTSEV, PASSA AL BEACH VOLLEY: GIOCHERÀ IN COPPIA CON DANIELE LUPO - "NON È UNA SCELTA PER SVERNARE O UN'OPERAZIONE DI MARKETING. L'OBIETTIVO È PARTECIPARE ALLE OLIMPIADI DEL 2028, MA È ANCORA PRESTO" - IL COACH MARCO SOLUSTRI: "ABBIAMO INIZIATO A LAVORARE DA 20 GIORNI, PROVIAMO FINO A SETTEMBRE E VEDIAMO IVAN COSA FARÀ D'INVERNO…"

1. ZAYTSEV NUOVA VITA NEL BEACH VOLLEY, 'NON È SCELTA PER SVERNARE'

(ANSA) - "Non facciamo queste cose per svernare nel beach volley. Non è un'operazione di marketing". Lo ha detto Ivan Zaytsev durante la presentazione del team di beach volley dello 'Zar' insieme a Daniele Lupo e con Marco Solustri come coach. "Ma per ora non ho lasciato l'indoor, i ragazzi non mi obbligano a farlo per le prossime due stagioni, ma non ho ancora deciso dove andrò giocare - ha precisato -. Sto valutando tra Italia ed estero. Ma senza un vero progetto mi sopporteranno sulla sabbia anche di inverno".

Poi ancora: "Adesso partiamo con un periodo di prova estivo per capire quanto tempo ci metterò a ritrovare confidenza sulla sabbia e quanto margine di miglioramento abbiamo. Gli obiettivi devono essere step by step, poi è chiaro che la parola "Olimpiade" o "Los Angeles 2028" aleggia nell'aria. Ma siamo partiti ora, siamo ancora un cantiere a cielo aperto".

2. BEACH VOLLEY: LUPO 'CON ZAYTSEV GIÀ CHIMICA, C'È AMBIZIONE'

(ANSA) - "Con Ivan Zaytsev c'è già una chimica incredibile. E' stato così dal vero allenamento". Così Daniele Lupo parlando dalla sede della Fipav parlando della sua nuova avventura insieme a Zaytsev nel beach volley. "Avere Ivan e Marco Solustri come coach è un onore grandissimo, abbiamo tanta ambizione - ha aggiunto -. E' vero che è una prova, ma ci siamo messi in testa di competere ai massimi livelli internazionali".

Poi il microfono passa a Solustri: "Abbiamo iniziato a lavorare da 20 giorni, proviamo fino a settembre e vediamo Ivan cosa farà d'inverno. Ora il primo appuntamento sarà a Caorle per la prima tappa del campionato italiano, il primo obiettivo è competere lì. Poi abbiamo chiesto alla federazione una wild card per l'europeo in Olanda di agosto. Ma fino a questo momento la prova sta andando molto bene".

