"ZHANG VATTENE" - GLI ULTRAS DELL'INTER SI SCHIERANO CONTRO LA PROPRIETÀ NERAZZURRA, PUBBLICANDO UNA SCRITTA CONTRO IL PRESIDENTE - LA CURVA NORD SI È INCONTRATA IERI SERA AL "BARETTO" VICINO AL MEAZZA, LUOGO DI RITROVO ABITUALE DEI TIFOSI, PER DISCUTERE DEL MOMENTO DIFFICILE DELLA SQUADRA. E HA DECISO DI…

tifosi interisti contro la famiglia zhang

Da www.fcinternews.it

La scritta "Zhang vattene" pubblicata con un'immagine su L'Urlo della Nord arriva questa mattina dopo una riunione tenutasi ieri sera al "Baretto" vicino al Meazza, luogo di ritrovo abituale della Curva. Secondo quanto trapelato in queste ore, gli ultras avrebbero deciso per un cambio di rotta nei confronti della proprietà, stanchi di vedere sessioni di mercato basate soprattutto sulle esigenze di bilancio e non sulle necessità sportive della squadra.

ultras interisti 7

L'arrabbiatura è comunque diretta verso Suning e non ai dirigenti, ai quali anche nella riunione di ieri è stato riconosciuto un ottimo lavoro. Come per Zhang, nel mirino degli ultras sono finiti anche i giocatori, salutati alla fine del passato campionato con cori e applausi nonostante il campionato perso per due punti, ma ritenuti responsabili di un avvio di stagione in cui non sono arrivate le risposte sperate.

ultras interisti 6

Per questo dalla prossima partita non dovrebbero più esserci cori ad hoc per i giocatori stessi. Quanto a Inzaghi, pur riconoscendone alcuni errori non viene ritenuto come il nodo principale dei problemi attuali. Ulteriori iniziative di contestazione potrebbero esserci nelle partite a venire, a partire da Inter-Roma.

piero volpi, javier zanetti, beppe marotta, alessandro antonello, steven zhang, piero ausilio, dario baccin zhang marotta foto mezzelani gmt071 zhang marotta foto mezzelani gmt072 ultras interisti 3 ultras interisti 8 ultras interisti 4 ultras interisti 5 steven zhang javier zanetti alessandro antonello giuseppe marotta piero ausilio dario baccin