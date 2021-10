IL DIVANO DEI GIUSTI - IN ITALIA, DIETRO A “NO TIME TO DIE”, C’È “LA SCUOLA CATTOLICA”. NON SO SE DA LUNEDÌ, CON LE CAPIENZE DELLE SALE AL 100% LE COSE ANDRANNO COME ANDAVANO UNA VOLTA. LA SALA PIENA POTREBBE FAR FUNZIONARE UN FILM MOLTO ATTESO COME “FREAKS OUT” – STANOTTE UN CLASSICO DELLA COMMEDIA SEXY, “LA MOGLIE VERGINE” CON RENZO MONTAGNANI CHE INSEGNA AL NIPOTE RAY LOVELOCK COME RISOLVERE UN PROBLEMA DI IMPOTENZA CON LA MOGLIE EDWIGE FENECH. UNA VERSIONE PIENA DI TAGLI, ALTRO CHE IL DIVIETO AI 18 ANNI DE “LA SCUOLA CATTOLICA”