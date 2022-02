RAGNICK NON PORTA GUADAGNO… A CR7 – CONTINUA IL PERIODO NERO DI CRISTIANO RONALDO AL MANCHESTER UNITED: IL FENOMENO PORTOGHESE È ANCORA A SECCO DI GOL NEL 2022 E LA SUA STRISCIA DI SEI PARTITE SENZA RETI È LA PEGGIORE NELLA SUA CARRIERA – DALL’INGHILTERRA SI PARLA DI UNA “FRATTURA TOTALE” TRA CR7 E L’ALLENATORE TEDESCO: SEMBREREBBE CHE CHE L'EX REAL E JUVE NON LO RITENGA ALL'ALTEZZA DI GUIDARE LO UNITED E NE CRITICA I METODI…

Da www.corrieredellosport.it

Continua il periodo nero per Cristiano Ronaldo, ancora a secco nel 2022: mai negli ultimi dieci anni era successo al cinque volte Pallone d'Oro di arrivare al 14 febbraio senza segnare nemmeno un gol. Il Manchester United, senza le sue reti e assediato dalle continue fughe di notizie, non se la passa certo meglio: eliminato dalla FA Cup dal Middlesbrough e reduce da due pareggi di fila per 1-1 contro il Burnley ultimo in classifica e il Southampton, cerca il riscatto già domani nel recupero della 18esima giornata contro il Brighton.

Mentre si vocifera di uno spogliatoio spaccato e sul piede di guerra, i tabloid inglesi parlano addirittura di un Cristiano Ronaldo ai ferri corti con Ralf Rangnick.

Ronaldo-Rangnick: "Rottura definitiva"

Prima della sfida contro il Southampton, Rangnick aveva commentato la poca prolificità di Ronaldo sotto porta. "Dovrebbe segnare più gol ovviamente perché stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza - erano state le sue parole incriminate - Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza".

Sembra che CR7 non abbia preso molto bene il commento del suo allenatore, che avrebbe incrinato ancor di più il loro già fragile rapporto. "La frattura tra i due è totale", scrive addirittura As: sembra che l'ex Juve non ritenga che l'allenatore tedesco sia all'altezza di guidare lo United e ne critica i metodi. Con i Red Devis ancora in ballo per la Champions League, resta da vedere il responso di fine campionato per capire cosa deciderà di fare il portoghese.

