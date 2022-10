NELLA RAI 2%, LA SORPRESA E’ L’INEDITA COPPIA ADRIANO PANATTA-PAOLA FERRARI – IERI DOMENICA DRIBBLING HA RAGGIUNTO QUOTA 3,79%, CON UN PICCO DEL 4,82% NEL TEATRINO FRA LA RIVELAZIONE PANATTA E L'AMICO E COMPAGNO BERTOLUCCI - PAOLA FERRARI ESULTA: "UN GRANDE SUCCESSO, DOMENICA DRIBBLING È UNA PICCOLA TRASMISSIONE CHE STA CRESCENDO"

Fulvio Bianchi per repubblica.it

Terza puntata di Domenica Dribbling, sempre in ascesa: l'inedita coppia Paola Ferrari-Adriano Panatta funziona. Lo testimoniano i dati: ieri la prima parte di Domenica Dribbling, dedicata alle storie, ha fatto una media (modesta) dell'1,34 per cento. La seconda, Dribbling , quella sulla salute, dell'1,51 per cento. La terza, dalle 17 alle 18, affidata appunto alla Ferrari e a Panatta, ha raggiunto quota 3,79%, con un picco del 4,82% nel teatrino fra Adriano e l'amico e compagno Bertolucci.

Panatta è una rivelazione: coraggioso e competente. La trasmissione scorre via veloce. Gianfranco Teotino sa di calcio. Elisa Di Francisca è ancora troppo rigida, e pensare che in pedana era una belva. Il collegamento da Napoli, su Maradona, è stato modesto, vecchia maniera, mentre Giorgio Terruzzi è bravo a mettere una parola dietro l'altra ma senza lasciare il segno. Paola Ferrari esulta: "Un grande successo, Domenica Dribbling è una piccola trasmissione che sta crescendo".

La concorrenza è forte d'altronde. Ora ancora due puntate (la prossima mercoledì), poi la sosta durante i Mondiali e la ripresa in gennaio. C'è il tentativo e la volontà di fare qualcosa di nuovo in una Rete, Rai 2, in forte affanno: la seconda rete generalista è ferma infatti al 5 per cento di share sia in prime time che nell'intero giorno.

La trasmissione di Ilaria D'Amico è stata un flop (2,2 per cento), mentre la Domenica Sportiva (ieri il 6 per cento) condotta da Lia Capizzi e Alberto Rimedio soffre Pressing. Ora la Rai avrà tutto il Mondiale di calcio del Qatar. I diritti sono stati pagati carissimi, di sicuro sarà una operazione in rosso, ma è un grande evento di fine anno, peccato non ci sia l'Italia (per la seconda volta...). La direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, farà una trasmissione da Milano con Sara Simeoni e Yuri Chechi. In passato ha avuto successo.

