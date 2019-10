22 ott 2019 09:19

RAMA CAPOCCIA! TI RIPUDIO, MIA CONCUBINA, IN THAILANDIA RE RAMA TOGLIE I TITOLI ALLA CONSORTE “SLEALE”: “COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO” CONTRO LA REGINA E IL MONARCA - UNA SPETTACOLARE CADUTA IN DISGRAZIA PER L’INFERMIERA 34ENNE CHE “NON HA RISPETTATO LE TRADIZIONI REALI CERCANDO DI APPARIRE EQUIVALENTE ALLA REGINA” – VIDEO