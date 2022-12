RAMI-DI MARIA: CHE SCAZZO! CONTINUA IL BOTTA E RISPOSTA TRA GIOCATORI DELLA FRANCIA E DELL'ARGENTINA A 10 GIORNI DALLA FINALE DEI MONDIALI – DOPO CHE RAMI AVEVA DEFINITO DIBU MARTINEZ LA PIU’ GRANDE MERDA DEL CALCIO, DI MARIA AVEVA DIFESO IL PORTIERE ARGENTINO INVITANDO IL DIFENSORE EX MILAN AD ANDARE A PIANGERE DA UN'ALTRA PARTE – LA REPLICA AL VELENO DI RAMI…

rami di maria

Ora è il turno di Adil Rami. L'ex difensore della Francia, campione del mondo del 2018, aveva criticato l'atteggiamento del portiere dell'Argentina Emiliano Dibu Martinez dopo il successo dell'Albiceleste: “E' la più grande mer** del calcio”. Puntuale era arrivata la puntura di spillo dello juventino Angel Di Maria: “Dibu è il miglior portiere del mondo, vai a piangere da un'altra parte”. Rami non è stato zitto neanche questa volta, ma ha controreplicato.

adil rami

L'ex giocatore del Milan, che ora è al Troyes, ha postato una storia su Instagram in cui cita vari tweet del Fideo in cui si vede Di Maria piangere per una sconfitta, per una vittoria, quando ha lasciato il suo club e versare di nuovo lacrime guardando questo tweet. Con la frase: “Mi insegnerai tu, Angel?”. Come a dire che l'argentino aveva 'pianto' prima di lui e più volte. A questo punto, bisognerà capire se i 'caldi' sudamericani risponderanno nuovamente. O lasceranno stare, godendosi la vittoria del trofeo senza provocare o rispondere alle provocazioni.

Sono passati dieci giorni dall'affermazione in Qatar da parte dell'Argentina, ma la scorie di quella partita terminata ai rigori sono ancora fortemente presenti. I sudamericani sono tornati al successo di un Mondiale 36 anni dopo, i francesi non sono riusciti a bissare la vittoria ottenuta in Russia nel 2018.

angel di maria tatuaggio coppa del mondo di maria finalissima ANGEL DI MARIA IN ARGENTINA FRANCIA rami emiliano martinez