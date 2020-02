RAZZISMO AL KUBO - OCCHI A MANDORLA PER RICHIAMARE IL CALCIATORE GIAPPONESE KUBO, IN SPAGNA È BUFERA PER IL GESTO DI DANI PASTOR, ASSISTENTE ALLENATORE DEL MAIORCA - SUI SOCIAL È MONTATA LA POLEMICA: DIVERSI UTENTI, SOPRATTUTTO ASIATICI, HANNO ACCUSATO PASTOR DI "RAZZISMO" DEFINENDO QUEL GESTO “DISGUSTOSO E INAPPROPRIATO”...

È bufera in Spagna per il gesto di Dani Pastor, assistente allenatore del Maiorca, che si è rivolto al calciatore giapponese Takefusa Kubo mimando il gesto degli occhi a mandorla. Nel corso della partita giocata ieri dalla formazione delle Baleari contro l'Espanyol, Pastor ha richiamato Kubo dal gruppetto di calciatori che si riscaldavano con un gesto giudicato da molti come «razzista» e «inappropriato».

Takefusa Kubo è la giovane promessa del calcio giapponese: classe 2001, di proprietà del Real Madrid, gioca in prestito al Maiorca dove ha già messo in mostra il suo talento. Ieri l'assistente dell'allenatore Vicente Moreno, per attirare l'attenzione del giovane calciatore e chiamarlo per fare il suo ingresso in campo, ha mimato il gesto degli occhi a mandorla. Sui social è montata immediatamente la polemica: diversi utenti, soprattutto asiatici, hanno accusato Pastor di «razzismo», definendo quel gesto «disgustoso». La partita, per la cronaca, si è chiusa con la sconfitta per 1-0 del Maiorca.

