LA RED BULL “METTE LE ALI” AD ALINGHI PER L'AMERICA'S CUP DI VELA – DOPO UNDICI ANNI ERNESTO BERTARELLI RILANCIA LA SFIDA A NEW ZEALAND IN TANDEM CON IL TEAM CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1 - UNA SFIDA NELLA SFIDA PERCHÉ INEOS TEAM UK DI SIR BEN AINSLIE È SUPPORTATO DA MERCEDES, MENTRE SI RUMOREGGIA DI UNA POSSIBILE ALLEANZA, NON CONFERMATA DI LUNA ROSSA CON FERRARI…

ernesto bertarelli 2

Francesca Lodigiani per il Messaggero

Alinghi torna e con Red Bull mette le ali. Si sintetizza così il riapparire sulla scena dopo 11 anni di Ernesto Bertarelli, 56 anni, romano di nascita, svizzero di adozione, imprenditore internazionale di successo, una passione autentica e risalente per la vela, specie su barche che sviluppano alte velocità.

Bertarelli l'America' s Cup la vince due volte. Nel 2003 a Auckland e nel 2007 a Valencia, dove decide di difendere il Trofeo, visto che la Svizzera non ha il mare e la Coppa, per regolamento, deve disputarsi in acqua salata. È il primo Challenger nella storia a vincere subito. È il primo che riporta la Vecchia Brocca in Europa, dal 1851.

alinghi red bull 5

LA SFIDA E LA F1

La sfida di Alinghi e Red Bull alla 37ª America' s Cup è stata presentata ufficialmente ieri a Ginevra dalla Société Nautique de Genève - la Coppa è una tenzone tra Club ma la parola è passata velocemente ai protagonisti.

A Ernesto Bertarelli che negli 11 anni di assenza ha continuato ad osservare da vicino gli sviluppi della Coppa e da affascinato dalla velocità, e della Coppa, nell'era degli AC 75 volanti, ne ha subito l'attrazione fatale ed è rientrato in gioco. Contrariamente alle precedenti partecipazioni, ora si presenta però pienamente integrato nel Red Bull Racing.

alinghi red bull 3

Lo si nota già dal marchio che svela insieme a Hans Peter Steinacher, austriaco, due ori olimpici in Tornado, un bel palmares nelle Extreme Sailing Series in cui ha combattuto contro Alinghi. Due partner alla pari. L'idea è di usare il Dna della Formula 1 nella barca. Una sfida nella sfida perché Ineos team UK di Sir Ben Ainslie è supportato da Mercedes, mentre si rumoreggia di una possibile alleanza, non confermata di Luna Rossa con Ferrari.

alinghi red bull 2

Della partita, collegato via video, anche il Team Principal di Red Bull Racing Christian Horner, reduce dalla vittoria di Max Verstappen. «Il nostro team di F1 non vede l'ora di collaborare dice - Red Bull Advanced Technologies è un centro altamente tecnologico; condivideremo esperienze e ingegneria».

LA 37ª AMERICA'S CUP

alinghi red bull 1

Le iscrizioni per la 37ª Coppa America che si disputerà nel 2024 sono aperte solo dal 1° dicembre. Oltre al Defender Emirates Team New Zealand, già è certa la partecipazione di Luna Rossa, di Ineos Team UK, e ora di Alinghi.

Con ogni probabilità non mancheranno gli americani di American Magic, anche se scaricati dal New York Yacht Club, E altri arriveranno quando si saprà dove si correrà nel 2024. Bertarelli preferirebbe Auckland, ma gli va bene tutto; Jeddah, Cork, di cui si parla. Valencia, su cui si scommette.

alinghi red bull 4

IL TEAM E LA BASE

Velocità, tecnologia e tradizione sono tre degli elementi che hanno determinato il come back di Bertarelli. Le regole sulla nazionalità dell'equipaggio nella 37ª Coppa America sono stringenti. Ma questo non lo preoccupa visto che nel paese esiste una generazione di giovani velisti cresciuti con le immagini di Alinghi e dei catamarani volanti.

alinghi red bull 6

Di fatto nativi foiling, con l'orgoglio e la consapevolezza che si può vincere nella vela anche se nati tra le montagne. Esistono poi campioni come Arnaud Psarofaghis e Bryan Mettraux del GC32 Alinghi, già entusiasticamente a bordo e non vedono problemi ad assemblare un equipaggio Swiss made di 8 persone, buona parte magari ciclisti che creano energia pedalando, disciplina ben diffusa nel paese.

La Base? Ad Ecubiens, vicino a Losanna, dove sarà costruito lo scafo. Ambito in cui giocherà un ruolo importante Silvio Arrivabene, ingegnere italiano, Technical and Operation co-general manager, per il quale anche Alinghi è un ritorno a casa.

ernesto bertarelli 1