3 nov 2022 17:08

PER LE REGIONALI DEL LAZIO IL PD E’ APPESO AL M5S DI CONTE CHE VUOLE LO STOP AL TERMOVALORIZZATORE (TEMA SU CUI E’ CADUTO DRAGHI) - DA "GIUSEPPI" VIA LIBERA ALL’ALLEANZA COL PD PER TROVARE IL SUCCESSORE DI ZINGARETTI - "NON CI SONO PRECLUSIONI MA SOLO SE IL CANDIDATO SARÀ UN CIVICO" - LA STRATEGIA DI CONTE È CHIARA: TOGLIERE LO SCETTRO DEL COMANDO AL PD – NEL CENTRODESTRA IL NOME PIÙ QUOTATO AL MOMENTO È QUELLO DI FRANCESCO ROCCA, CAPO DELLA CROCE ROSSA…