UNA RELAZIONE CHE NON È GIUNTA AL TERMINE! - FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA ESCONO ALLO SCOPERTO, MANO NELLA MANO: LA CAMPIONESSA E IL SUO ALLENATORE, CUGINO DEL SUO EX MAGNINI, DA ANNI TENGONO NASCOSTA LA LORO RELAZIONE. MA I PAPARAZZI DI ''CHI'' LI HANNO BECCATI A ROMA CHE…

Sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 7 ottobre, le immagini in esclusiva di Federica Pellegrini mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta. Dopo tre anni di rumors sulla loro relazione, mai ufficializzata, per la prima volta la campionessa di nuoto e il suo allenatore si sono lasciati sorprendere in teneri atteggiamenti. Le foto sono state scattate a Roma, dopo una romantica cena a due nel ristorante stellato “Il Pagliaccio”, al termine di una giornata di allenamenti al Circolo Aniene, dove poi sono rientrati per dormire nella foresteria degli atleti.

Secondo alcuni, la relazione tra la Pellegrini e il suo inseparabile coach sarebbe iniziata nel 2017: un'amicizia speciale che avrebbe causato la fine della love story tra la nuotatrice e Filippo Magnini, oggi neo papà di Mia, la bambina avuta da Giorgia Palmas.

