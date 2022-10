12 ott 2022 19:08

RESTIAMO ALLEGRI! – “ACCIUGHINA” NON HA ALCUNA INTENZIONE DI DIMETTERSI NÉ DI "CAMBIAR VITA". SE LO DIMETTONO, INVECE, PARE CHE ABBIA SUSSURRATO AGLI AMICI CHE CON I SOLDI CHE HA PUÒ PASSARE IL TEMPO A SCIARE A SAN CASSIANO, IN ALTO ADIGE, CHE SAREBBE UNA DELLE SUE MOLTE PASSIONI. INSIEME AD ALTRE. COME LE DONNE: SI DICE CHE MANDI A PRENDERE IN SVIZZERA LA NUOVA FIAMMA OGNI DUE PER TRE…