LA RETTIFICA DI DAZN IN MERITO ALL’ARTICOLO DI “ITALIA OGGI” (“CALCIO, IL CAOS ASCOLTI SUI DIRITTI TV”) - "PER QUANTO RIGUARDA GLI ASCOLTI LA GRADUATORIA ALLA FINE DEL GIRONE DI ANDATA DEL 2021-22” NON RISULTA AFFATTO “TOTALMENTE SCONVOLTA”. IN BASE A QUANTO CONTENUTO NELLA DELIBERA DELL’AUTORITÀ SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LA POSIZIONE IN CLASSIFICA DELLA JUVE È INVARIATA ALLA PRIMA POSIZIONE" – LA PRECISAZIONE SU VERONICA DIQUATTRO E LA CONFERMA CHE STEFANO AZZI SARA’ IL NUOVO CEO

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA DAZN

la squadra di dazn 6

Gentile Direttore,

ci vediamo costretti a rettificare il vostro articolo pubblicato in data 11 febbraio dal titolo “Calcio, il caos ascolti sui diritti tv” a firma di Claudio Plazzotta.

Come specificato della nota stampa diffusa in data 10 febbraio 2022 che rialleghiamo per vostra comodità, Veronica Diquattro ha assunto la carica di Chief Revenue Officer per l'Europa nell’ottobre 2021, con il compito quindi di supervisionare non solo le operazioni in Italia ma anche le attività commerciali e il coordinamento in Spagna e DACH in un importante momento di crescita globale del Gruppo.

Come noto infatti DAZN ha acquisito, anche recentemente, i diritti per trasmettere le partite di calcio di alcune delle leghe calcistiche più prestigiose al mondo.

DAZN

Stefano Azzi assumerà il ruolo appena istituito di CEO di DAZN Italia a partire dal 1° marzo 2022, ruolo che riflette l’importanza che un mercato come quello italiano riveste per lo sviluppo del business del gruppo.

Inoltre, come annunciato in data 17 gennaio 2022 - a seguito della nomina di Shay Segev a CEO di DAZN Group - James Rushton, Co-Founder di DAZN, continua a mantenere le sue attuali responsabilità di supervisione dedicate alla crescita nei mercati locali, all’acquisizione dei diritti e ai contenuti e non ha quindi lasciato il Gruppo.

veronica diquattro

Infine, per quanto riguarda “La graduatoria alla fine del girone di andata del 2021-22” non risulta affatto “totalmente sconvolta”. In base infatti a quanto contenuto nella delibera dell’Autorità si evince chiaramente che la posizione in classifica dello Juventus Football Club è invariata alla prima posizione.

Alla luce delle informazioni sopra riportate, Vi invitiamo a pubblicare la lettera ai sensi della legge sulla stampa.

Cordialmente,

Ufficio Stampa DAZN Italia

stefano azzi

ARTICOLI CORRELATI