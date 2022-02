28 feb 2022 15:13

RIBERY, CHE BOTTA! PAURA PER IL FRANCESE DELLA SALERNITANA RIMASTO FERITO IN UN INCIDENTE STRADALE NELLA NOTTE VICINO SALERNO: L'AUTO SULLA QUALE "SCARFACE" RIBERY VIAGGIAVA È ANDATA A SBATTERE CONTRO UN SEMAFORO – IL CALCIATORE, CHE NON ERA ALLA GUIDA DELLA VETTURA, HA RIPORTATO UN LIEVE TRAUMA CRANICO…