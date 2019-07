RICCIARDO, CACCIA I SOLDI! L’EX MANAGER CHIEDE 10 MILIONI DI STERLINE AL PILOTA EX RED BULL: NON AVREBBE PAGATO LE COMMISSIONI PER IL PASSAGGIO ALLA RENAULT - SECONDO QUANTO RIPORTA IL SITO DELLA "BBC", L’EX MANAGER AVREBBE GIÀ PRESENTATO ALL'ALTA CORTE DI LONDRA DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLE SOMME PATTUITE PER FAVORE IL TRASFERIMENTO. IL CONTRATTO BIENNALE CON LA RENAULT FRUTTA A RICCIARDO UNO STIPENDIO SUPERIORE A 20 MILIONI DI STERLINE

(ANSA) - Il passaggio dalla Red Bull alla Renault non ha reso molto a Daniel Ricciardo dal punto di vista sportivo ma ora il cambio di team rischia di essere penalizzante per l'australiano anche dal punto di vista economico. Il suo ex manager Glenn Beavis lo ha infatti citato in giudizio a Londra pretendendo più di dieci milioni di sterline, oltre undici milioni di euro, per mancato pagamento delle somme pattuite per favore il trasferimento.

Beavis, secondo quanto riporta il sito della Bbc, avrebbe già presentato all'Alta Corte di Londra dei documenti relativi agli accordi presi col pilota in merito alle commissioni previste per il trasferimento. L'avvocato del pilota, Jeremy Courtenay-Stamp, ha dichiarato che la pretesa non ha alcun fondamento e che la difesa avrà ampiamente modo di dimostrarlo. Da alcuni dettagli emersi dalla controversia in atto si può intanto ricostruire che il contratto biennale con la Renault frutti a Ricciardo uno stipendio superiore a 20 milioni di sterline.

