Da liberoquotidiano.it

DILETTA LEOTTA

Relax in spiaggia per Diletta Leotta. La conduttrice sportiva è stata paparazzata in vacanza in Sardegna, mentre distesa sul lettino prende il sole e legge. Ad attirare l'attenzione però è il costume da bagno bianco e le pose che non lasciano spazio all'immaginazione. Insomma, la Leotta è come sempre bellissima, anche acqua e sapone.

A immortalarla il settimanale Vero, che fa sapere che la conduttrice è da sola con la mamma Ofelia. Proprio in questo periodo fa clamore la presunta storia d'amore con il modello Giacomo Cavalli. Qualche tempo fa la Leotta ha ripercorso con Veronica Gentili un difficile periodo della sua vita, quando alcune foto private sono state divulgate.

DILETTA LEOTTA 1

"È stato un momento tragico - ha ammesso -. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda. Quelle foto, in alcune ero ancora minorenne, erano foto che una ragazza si scatta con l’ingenuità di vedersi davanti a uno specchio, dopo la doccia. Non le avevo mai mandate a nessuno, erano all’interno del mio computer che è stato hackerato".

