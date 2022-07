LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA IRRESISTIBILE? IL MARITINO ALLUNGA LA MANO. IL VAR CONFERMA: IL TOCCO C'È STATO - LUI SI FA PRENDERE DAL TESTOSTERONE E COMMENTA: “TI AMO FOLLEMENTE” - DI CHI SI TRATTA? (SPOILER: IL SUO NOME E' IL TITOLO DI UNA CANZONE DI FRANCESCO DE GREGORI)

ALICE CAMPELLO MORATA 1

Da golssip.it

Alice Campello in forma smagliante! La moglie del calciatore dell'Atletico Madrid e della Spagna, Alvaro Morata, ha pubblicato una serie di nuovi scatti sul suo profilo Instagram. Lato B da urlo per la splendida Alice, che in bikini ha attirato l'attenzione dei follower, come dimostrano le migliaia di interazioni. "Famiglia", ha scritto, con un cuore rosso. Un post romantico condiviso dalla coppia...

