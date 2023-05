LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA MARMOREA? E’ IL MIGLIOR PRODOTTO DI TERAMO DOPO MARCO PANNELLA E IVAN GRAZIANI. NON SOLO UNA STAR DELLO SPORT MA UNA STELLINA DEI SOCIAL - “NESSUN SEGRETO, HO COMINCIATO A RACCONTARMI QUANDO ERO ALLE PRIME ARMI COME ATLETA E MAN MANO CHE MIGLIORAVO I MIEI FOLLOWER CRESCEVANO” – DI CHI SI TRATTA?

Da https://www.newsdiretta.it

Gaia Sabbatini è una star dello sport in epoca social e di gran lunga la più famosa influencer tra le atlete che praticano atletica leggera. Alla bellezza accoppia infatti le qualità agonistiche e il talento che l’ha portata ad entrare nel professionismo con il Gruppo Sportivo militare delle Fiamme Azzurre, e ad essere più volte convocata in nazionale. Ecco le principali curiosità e la sua bio.

Fidanzato Gaia Sabbatini: Simone Forte

Chi è il fidanzato di Gaia Sabbatini? Si tratta di un altro atleta della naziona azzurra di atletica: il saltatore romano Simone Forte, in forza alle Fiamme Gialle, con un personale nel salto triplo superiore ai 17 metri.

Gaia Sabbatini e la sorella Eva

La sorella di Gaia Sabbatini si chiama Eva, ed è stata proprio lei, specialista degli ostacoli in età giovanile, ad avvicinarla alla regina degli sport. Eva è nata il 10-03-1996 e ha smesso con l’agonistica a 17 anni, nel 2013.

Gaia Sabbatini – Padre

Il padre di Gaia Sabbatini era un nota guida alpina abruzzese, ed è morto tragicamente in un incidente alpino sul Corno Piccolo nel 2014. Pino Sabbatini aveva soltanto 51 anni e alla cerimonia funebre nella cattedrale di Teramo hanno partecipato moltissime persone, tra cui i colleghi del Soccorso alpino e speleologico abruzzese. Gaia ha più volte dedicato le sue vittorie alla memoria del padre che “corre con me”.

Gaia Sabbatini: anni, altezza, dove vive, contatti social

Età Gaia Sabbatini: è nata a Teramo, 10 giugno 1999. Altezza: 1,75. Peso 57 kg

Estratto da ilfoglio.it

(...) La tua personalità ti ha permesso di diventare una regina anche su Instagram dove con 306,872 follower sei vicina alla Top 1.000 assoluta in Italia. Qual è il tuo segreto?

“Nessun segreto, ho cominciato a raccontarmi quando ero alle prime armi come atleta e man mano che miglioravo i miei follower crescevano. Dopo ogni gara i miei fan aumentano, soprattutto quando si parla di me come in questo cross. Penso solo di saper usare bene i social ma non c’è niente di studiato. E considerate anche che ho corso i 1.500 in 4’01”93 e sono la seconda italiana di sempre dopo la Dorio”

