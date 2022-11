LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPA A PANETTONE? - LEI E SUO MARITO SI CONOSCONO DA QUANDO ERANO PICCOLI, MA HA ACCETTATO LE SUE AVANCES SOLO DOPO CHE LUI È DIVENTATO FAMOSO - MENTRE L'AMATO MARITINO SI TROVA IN QATAR PER I MONDIALI, LEI INTRATTIENE I SUOI QUASI 21 MILIONI DI FOLLOWER TRA YOGA E PALESTRA - DI CHI SI TRATTA?

lionel messi Antonela Roccuzzo

Rachele Scoditti per www.gazzetta.it

Bellissima e super seguita su Instagram con quasi 21 milioni di follower. Antonela Roccuzzo, moglie di Leo Messi è solare, spontanea e simpatica, motivo per cui è davvero molto amata da tutti i suoi follower. I suoi fan però la seguono anche perché ama tenersi in forma, e cercano di prendere ispirazione da lei! Scopriamo come si allena...

ANTONELA ROCCUZZO

Essendo mamma di tre figli, Thiago, Mateo e Ciro, e avendo la necessità e la volontà di passare molto tempo con loro, Antonela preferisce allenarsi in casa nella sua home gym. Ma come si allena? Adora fare spinning e workout a circuito, in cui mischia pesi e corpo libero, resistenza e forza. I suoi allenamenti durano circa un'ora. Inoltre non dimentica mai di fare stretching, prima e dopo l'allenamento, per prevenire infortuni e aiutare la mobilità del corpo.

Antonela ama mettersi in gioco e non annoiarsi mai quando si allena. Da un po' di tempo ha introdotto nella sua routine delle sessioni di yoga, sta facendo molta pratica e sta diventando davvero brava. Lo yoga è utilissimo per riuscire a controllare la respirazione sotto sforzo - cosa che sembra banale ma non lo è -, ad avere un corpo più sciolto ma allo stesso tempo anche forte, a liberare la mente dai pensieri negativi. Antonela ormai non può più farne a meno!

ANTONELA ROCCUZZO

A un buon allenamento bisogna abbinare anche una sana alimentazione. Antonela non ama le diete restrittive e drastiche, preferisce trovare un equilibrio mangiando sano per la maggior parte del tempo ma concedendosi degli sfizi senza esagerare quando ne ha voglia.

Una storia d'altri tempi! Eh già, perché Antonela e Leo si conoscono da quando erano piccoli. Entrambi di origine italiana, lei ha sangue calabrese, gli antenati di Leo erano marchigiani, sono cresciuti insieme, fino a innamorarsi e non lasciarsi più. A dimostrarlo uno scatto inedito del 1998 pubblicato dal giornale argentino "La Capital de Mar del Plata" che ritrae Leo Messi e la futura moglie e mamma dei suoi 3 figli in spiaggia, quando avevano rispettivamente 10 e 9 anni, ma già molto affiatati!

