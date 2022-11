Rubina Ghioni per “Diva e Donna”

loris karius e diletta leotta a miami diva e donna

Belli, "fisicati" e, soprattutto, molto innamorati: Diletta Leotta e Loris Karius, portiere del Newcastle, sono senza dubbio la coppia del momento e, nel giro di pochissimo tempo, hanno deciso di uscire allo scoperto e vivere il loro amore alla luce del sole. Solo la scorsa settimana (v. "Diva e donna" n. 46/2022) ve li avevamo mostrati mentre, mano nella mano, passeggiavano sorridenti per le strade di Milano.

A distanza di pochi giorni, i due hanno preso un aereo e sono partiti per il primo viaggio di coppia, una romanticissima luna di miele a Miami. Come dimostrano le immagini esclusive di queste pagine, Diletta e Loris hanno trascorso qualche giorno di relax tra coccole e sorrisi, mostrandosi perfettamente a proprio agio nonostante la loro sia una frequentazione piuttosto recente. Solo due mesi fa, a settembre, la Leotta aveva infatti partecipato al matrimonio del fratello accompagnata dal fidanzato, lo splendido modello Giacomo Cavalli, che, dopo alcuni mesi di frequentazione più o meno segreta, aveva così fatto ufficialmente ingresso nella sua famiglia.

loris karius e diletta leotta a miami diva e donna

I fan della conduttrice avevano sperato che, dopo le storie naufragate con Can Yaman e Daniele Scardina, Cavalli sarebbe finalmente stato l'uomo giusto per Diletta. E invece...

la loro love story si è chiusa frettolosamente, nel silenzio generale.

Per "colpa" di chi, non si sa: né la Leotta, né Cavalli, che d'altra parte avevano tenuto segreta la loro relazione, hanno mai commentato ufficialmente la fine del loro rapporto. Non si sa quindi, se ci sia un ruolo di Loris nella separazione di lei da Cavalli. Quel che è certo è che Diletta accanto all'aitante portiere tedesco ha ritrovato il sorriso.

diletta leotta e loris karius diva e donna

A sorpresa, infatti, la sexy conduttrice di Dazn è stata sorpresa in atteggiamenti molto intimi con il bel Loris e il loro flirt, nel giro di pochissimo tempo, si è trasformato in una bellissima storia d'amore.

Proprio per godersi a pieno questo momento di felicità e di passione, la coppia ha deciso di partire in vacanza, complice anche lo stop lavorativo di entrambi legato all'avvio dei Mondiali in Qatar. Con la sospensione dei campionati nazionali di calcio

Diletta è temporaneamente "esonerata" dai collegamenti di Dazn a bordo campo e anche Loris, che gioca nella squadra inglese del Newcastle (e che non è stato convocato nella sua nazionale di origine, quella tedesca), può godersi un periodo di pausa.

I due, che sembrano davvero aver deciso di bruciare tutte le tappe, non hanno quindi perso tempo e sono volati al caldo, negli Stati Uniti. Tra bagni in mare e passeggiate sulla spiaggia di Miami non passano certo inosservati: lei, con il suo fisico formoso ma minuto, sembra ancora più piccola accanto a lui, un "colosso" da 189 centimetri. E - come recita il proverbio - gli opposti si attraggono..

diletta leotta e loris karius a miami diva e donna diletta leotta e loris karius a miami diva e donna. loris karius e diletta leotta a miami diva e donna il culo di diletta leotta diletta leotta e loris karius a miami diva e donna 2 diletta leotta e loris karius a miami diva e donna