LA RICONOSCETE DALLA CHIAPPONA OTTIMA E ABBONDANTE? DOPO LE VOCI DI CRISI COL MUNIFICO PARTNER E LA VACANZA DA SOGNO TRA MONTECARLO E LA COSTA AZZURRA, LA MODELLA HA RIVELATO DI ESSERE STATA RICOVERATA IN OSPEDALE PER 4 GIORNI CON LA POLMONITE: “ORA STO MEGLIO MA MI STO ANCORA RIPRENDENDO QUI A CASA CON LA MIA FAMIGLIA” – DI CHI SI TRATTA?

Da golssip.it

georgina rodriguez

Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale. La modella ha postato alcune storie Instagram per raccontare questi giorni di sofferenza. “Finalmente a casa! Ho passato 4 giorni in ospedale con la polmonite, ora sto meglio ma mi sto ancora riprendendo qui a casa con la mia famiglia. Devo dire un grande GRAZIE a tutto il personale, ai medici, alle infermiere e a tutti i dipendenti dell'ospedale... Si sono presi cura di me in modo meraviglioso e gliene sono molto grata. Grazie a tutti voi per il bellissimo soggiorno”, ha raccontato Georgina felice di aver ritrovato il comfort di casa sua

georgina rodriguez GEORGINA RODRIGUEZ georgina rodriguez cristiano ronaldo

georgina rodriguez ronaldo GEORGINA RODRIGUEZ