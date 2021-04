LO RICONOSCETE? DOPO AVER CONTRATTO LA MALARIA, HA PERSO MOLTI CHILI ED E’ TORNATO AD ALLENARSI. HA DISATTIVATO IL SUO PROFILO TWITTER: “SI PARLA SOLO DI SUPERLEGA E NON DI COVID E RAZZISMO”. DI CHI SI TRATTA?

Da itasportpress.it

aubameyang

Un piccolo sorriso in casa Arsenal con il ritorno agli allenamenti di Pierre-Emerick Aubameyang dopo aver affrontato la malaria. L'attaccante aveva annunciato nelle scorse giornate di aver contratto la malattia con gli impegni con la sua Nazionale del Gabon. Adesso, le cose sembrano essere risolte anche se, per stessa ammissione del tecnico GunnersMikel Arteta, per vedere il bomber di nuovo in forma ci vorrà del tempo.

Parlando a Sky Sports, Arteta ha dato aggiornamenti importanti sul proprio centravanti: "Gli ho parlato molte volte. Ieri è entrato in campo per gli allenamenti per la prima volta. È ancora sotto controllo medico e gli ci vorrà un po' prima di tornare a stare veramente bene", ha detto il mister. "Ha sofferto di una grave malattia. Ha avuto diversi momenti difficili. Vogliamo aiutarlo a riprendersi velocemente e rimettersi in forma, perché abbiamo bisogno di lui. Ieri aveva un aspetto migliore rispetto a qualche tempo fa. Spero che quando riacquisterà il suo peso precedente, perché purtroppo ha perso molto peso a causa della malattia, possa allenarsi completamente. Questo, sono sicuro, è il suo obiettivo attuale".

aubameyang AUBAMEYANG ARSENAL FESTINO aubameyang