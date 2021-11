LO RICONOSCETE? FINI’ ALLA CORTE DI BERLUSCONI DOPO AVER VINTO IL PALLONE D’ORO. OGGI RIGUARDO AL POSSIBILE PREMIO A MESSI STORCE IL NASO: “NON GIOCA DA CINQUE MESI. DA QUANDO HA VINTO LA COPPA AMERICA, COSA HA FATTO MESSI A PARIGI? HA SEGNATO UN GOL IN CAMPIONATO, TRE IN CHAMPIONS. QUEST'ANNO NON SE LO MERITA. SCEGLIERE MESSI NEL 2021 SIGNIFICHEREBBE SVALUTARE IL PALLONE D'ORO PERCHÉ…” – DI CHI SI TRATTA?

In molti sono pronti a giurarlo: è Messi il vincitore del Pallone d'Oro 2021, il settimo per lui in carriera. Questa sera, a Parigi, la cerimonia ufficializzerà la consegna. Una decisione che fa felice Leo e tanti sui estimatori, come Sergio Ramos, da quest'anno compagno al Psg ma per anni avversario al Real Madrid: "È sempre stato uno dei migliori al mondo, se non il migliore. Gli auguro il meglio" ha ammesso. C'è pure però chi si è fatto storcere il naso dalla scelta di nominare ancora una volta Messi come calciatore più forte dell'anno.

Papin contro Messi

È il caso di Jean-Pierre Papin, ex attaccante, tra le altre, di OM, Bayern Monaco e Milan e vincitore del Pallone d'Oro nel 1991: "Non gioca da cinque mesi. Ho visto che si parlava di lui e sinceramente non capisco perché. Da quando ha vinto la Coppa America, cosa ha fatto Messi a Parigi? Ha segnato un gol in campionato, tre in Champions. Non ho niente contro di lui, è uno dei migliori giocatori della storia, ma quest'anno non se lo merita. Scegliere Messi nel 2021 significherebbe svalutare il Pallone d'Oro perché significherebbe che non diamo più la possibilità ad altri giocatori di livello di vincere il trofeo. E sapete quanto è difficile fare bene per un'intera stagione, non è normale", ha chiuso.

