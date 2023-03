LA RICONOSCETE DAI GALLEGGIANTI? - IN PASSATO HA LAVORATO IN UN NEGOZIO: "ARRIVAVO CON L'AUTOBUS E ME NE ANDAVO SULLA BUGATTI". E NETFLIX LE HA ADDIRITTURA DEDICATO DUE STAGIONI DI UNA SERIE TV (MA CE N'ERA PROPRIO BISOGNO?) - SI CONSOLA DELLA DISTANZA DALL'AMATO FIDANZATO CON LO SHOPPING SFRENATO: "SONO ANDATA A COMPRARE UN OUTFIT PER IL MARE E, ALLA FINE, HO PRESO METÀ DEL NEGOZIO, HO SPESO 27 MILA EURO"

Estratto da www.golssip.it

georgina rodriguez

La seconda stagione dedicata alla vita di Georgina Rodriguez è disponibile su Netflix. […]La modella spagnola è "ossessionata" dalla moda e anche nella docuserie ha mostrato quanto le piaccia fare shopping. Mattinate intere a fare compere, senza mezze misure. […]

Durante la sua ultima vacanza in Sardegna, Georgina si ha fatto shopping in una delle vie più commerciali della zona dando libero sfogo alla sua passione per abiti, accessori e gioielli. “Quando va a fare shopping, non c'è limite. O non compra niente o compra tutto. Non ha vie di mezzo. È così carina ultimamente... Tutto le sta bene", racconta Iván García, giornalista di 'Ya es mediodía'. “Non prova i vestiti, non ne ha voglia. Le piacciono i vestiti? Beh, li compra. Poi a casa possono andarle bene o no... Quello che compra di solito le va bene".

cr7 georgina 5

[…] In quell'occasione l'influencer non ha comprato la tuta ma ha preso altri vestiti per un valore di 27.500 euro. «Sono andata a comprare un outfit per il mare e, alla fine, ho preso metà del negozio», ha concluso la la modella.

