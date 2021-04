LO RICONOSCETE? HA LEGATO IL SUO NOME A UNA STORICA IMPRESA CALCISTICA A META’ ANNI ’80. SI E’ LAUREATO E HA ESERCITATO PER 28 ANNI IL MESTIERE DA DENTISTA. ADESSO, DA PENSIONATO, LA SCELTA DI PROPORSI COME VACCINATORE VOLONTARIO: "PER ME È UN DOVERE CIVICO". DI CHI SI TRATTA?

Da gazzetta.it

Dallo scudetto con il Verona nella stagione 1984-85 al ruolo di vaccinatore volontario in Trentino. È la storia di Domenico Volpati, 70 anni il prossimo 19 agosto, ex centrocampista anche di Brescia e Torino, che si aggregherà agli altri volontari per somministrare i vaccini anti-Covid nel centro allestito sul Lago di Tesero.

Lui che è stato dentista con studi a Cavalese, in Trentino, e soprattutto a Termeno (provincia di Bolzano). In Alto Adige ha esercitato per 28 anni, prima di andare in pensione nel 2019. A partire dal 6 aprile scenderà ancora una volta in campo, questa volta per vaccinare.

"Essendo ancora iscritto all'Ordine dei medici, mi è sembrato assurdo non mettermi a disposizione - ha spiegato nell'intervista sull'edizione veneta del Corriere della Sera -. Mi sono proposto perché lo ritengo un dovere civico. Io stesso ho già fatto anche il richiamo per la seconda dose di Pfizer". Da calciatore, a dentista e adesso vaccinatore volontario. Il terzo tempo di Volpati sta per iniziare.

