LO RICONOSCETE? - HA SCRITTO UN LIBRO INTITOLATO "UN CAMPIONE TROVA SEMPRE LA FORZA DI RIALZARSI" (ANCHE DA TAVOLA?), È TORNATO DA POCO NEL POSTO DOVE ERA DIVENTATO FAMOSO PIÙ DI 15 ANNI FA E ORA…

Margherita Montanari per www.corriere.it

francesco gullo 8

Non è più il club di “Campioni”, il primo reality sul calcio al mondo. Non è più la squadra allenata da Ciccio Graziani, che sognava di scalare i campionati. Il Cervia Calcio è rimasta la squadra provinciale di Promozione che era nel 2004.

Ma non ha smesso di cercare un posto nel cuore degli appassionati di pallone di tutta Italia. E ora i gialloblù sono pronti a tornare in tv, dopo 16 anni dall’esordio sul piccolo schermo, per raccontarsi nel programma “Cervia Calcio 2.0 generazione social”.

francesco gullo 9

Ritornano Gullo, Bondi e Graziani

A portare una nuova generazione di calciatori romagnoli sotto i riflettori è il produttore televisivo Riccardo Scarlato, di Go-Tv, d’intesa con Francesco Gullo, ex terzino del Cervia d’oro, tra i protagonisti più amati del reality andato in onda su Italia 1.

francesco gullo 5

Gullo, nella serie in partenza, sarà in regia. L’occhio che seguirà le imprese dei gialloblù, negli allenamenti, in partita e negli spogliatoi. Ma non sarà il solo volto noto a far rivivere i ricordi dei nostalgici. Nel remake compariranno anche Matteo Bondi, ex esterno, oggi direttore sportivo del club e, attesissimo, farà capolino l’amato mister Graziani.

francesco gullo 4

Nostalgia del passato

Mentre prepara il debutto televisivo, il club romagnolo è già tornato in campo. Nella prima uscita in Coppa Italia ha conquistato una vittoria che fa sognare le imprese compiute dal Cervia nel 2004-2005, quando la squadra conquistò la Serie D, e dell’anno seguente, quando perse per un soffio ai playoff una nuova promozione.

francesco gullo 3

Più che per i meriti sportivi, però, dei gialloblù ci si ricorda per la comparsa nel mondo dello spettacolo popolare. Grazie a Campioni, calciatori di provincia, di campionati minori, erano finiti sotto i riflettori.

francesco gullo 6

La rosa dei gialloblù era seguita al pari di squadre pluripremiate, i giocatori ricercati per foto ricordo e autografi. Di quella meteora è rimasta una flebile scia, a cui il remake nostalgico di Gullo vuole dar nuova luce.

francesco gullo 2

Il fuori onda

“Cervia Calcio 2.0 generazione social” sarà in onda su canale 163 da mercoledì 8 settembre (alle 20 la prima puntata). Gli sportivi parleranno alla televisione ma anche ai followers sui social.

Un format che si adegua ai tempi. Proprio i social, ancora inaccessibili 16 anni fa, saranno parte integrante del remake di Campioni, che riprenderà la quotidianità anche in modalità real time.

francesco gullo ai tempi del reality al cervia 6 francesco gullo 7 francesco gullo 1 francesco gullo ai tempi del reality al cervia 4 francesco gullo ai tempi del reality al cervia 3 francesco gullo ai tempi del reality al cervia 1 francesco gullo ai tempi del reality al cervia 2 francesco gullo ai tempi del reality al cervia 5