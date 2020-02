LO RICONOSCETE? HA VINTO UN CAMPIONATO DEL MONDO E ORA FA SFOGGIO DELLA SUA ARTE SUI CAMPI DI CALCIOTTO. HA DA POCO INIZIATO UNA NUOVA AVVENTURA NEL MONDO DEL CALCIO. IERI DALLA DE FILIPPI SI E’ TRAVESTITO IN UNA GAG CON I RAGAZZI AFFETTI DA SINDROME DOWN: “MA SULL’ALBUM PANINI NON CI STO PIU'" - CON LUI 'C’È POSTA PER TE' (28.51%) HA DOPPIATO 'UNA STORIA DA CANTARE' (13.73%)

Da gazzetta.it

Periodo di travestimenti in casa (ex) Roma. Dopo che Daniele De Rossi, un mese fa, si è travestito per andare a vedere il derby in curva Sud, stasera è stato il turno di Francesco Totti che ha indossato parrucca, baffi, occhiali e cappello per fare una sorpresa ad un “ragazzo e una principessa speciali”.

Durante la puntata di “C’è posta per te”, Totti ha incontrato Luca e Samantha, affetti da sindrome di Down e, sembra, molto gelosi delle loro cose. L’ex numero 10 della Roma, una volta svelata la propria identità, ha provato a convincere i due ragazzi a cedergli qualche oggetto a cui erano molto legati in cambio di alcuni regali (molti dei quali giallorossi). I due, a fatica, hanno ceduto qualcosa, ricevendo un telefono, un Ipad, un profumo e un album di figurine Panini. In quel momento Totti si è anche concesso una battuta: “L’unica novità di questo album? Che non ce sto più io...”. Luca e Samantha hanno sorriso, come tutti, prima di . ribadire a Totti che poco importa che non faccia più parte dell’album dei calciatori. Per loro sarà sempre “il capitano. E puoi fare quello che vuoi”

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, sabato 22 febbraio 2020, su Rai1 – dalle 21.38 alle 0.32 – la seconda puntata di Una Storia da Cantare, dedicata a Mina, ha conquistato 2.619.000 spettatori pari al 13.73% di share. Su Canale 5 – dalle 21.29 alle 0.47 – la sesta puntata di C’è Posta Per Te ha raccolto davanti al video 5.271.000 spettatori pari al 28.51% di share (La Buonanotte: 2.322.000 – 27.58%). Alle 22.07 il picco della giornata televisiva è segnato dal people show ed è pari a 6.684.837 (share del 28.42%). Su Rai2 TG2 Speciale, dedicato al Corona Virus, ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 6.56%. Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 ha intrattenuto 1.290.000 spettatori (5.64%). Su Rai3 il nuovo appuntamento con Sapiens – Un Solo Pianeta segna 963.000 spettatori con il 4.82%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend Speciale totalizza un a.m. di 658.000 spettatori con il 3.23% di share. Su La7 – dalle 22.19 alle 0.20 – Caccia al Ladro ha registrato 224.000 spettatori con uno share dell’1.23%. Su Tv8 Agente 007 – Dalla Russia con amore ha raccolto 313.000 spettatori con l’1.44%. Sul Nove Clandestino ha ottenuto 186.000 spettatori con lo 0.94%. Su Iris The Jackal raccoglie 390.000 spettatori con l’1.8%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 112.000 spettatori con lo 0.62%. Su Rai4 gli ultimi episodi di Narcos 3 hanno appassionato 229.000 spettatori e l’1%.

