LA RICONOSCETE? IERI SERA LUCA TONI IN DIRETTA TV HA FATTO IL MARPIONE CON LEI: “GOLLINI MI HA DETTO CHE SEI BELLISSIMA QUESTA SERA” - LEI HA PRONTAMENTE REPLICATO: “AVRÀ DETTO CHE SEI BELLISSIMO TU! TI PIACEREBBE, EH” – LEI AMA IL CALCIO E LA BOXE E IL POMERIGGIO NON RINUNCIA MAI A UNA TISANA AL POSTO DEL CAFFÈ – DI CHI SI TRATTA?

Estratti da https://www.tag24.it

Giulia In passato è stata fidanzata a lungo con il collega Riccardo Gentile, che ha conosciuto ai tempi di Sky Sport. La coppia si è separata nel 2013. In seguito, la Mizzoni si è legata a Francesco Giuseppe Di Stefano, impegnato nell’ambito della ristorazione. I due si sono sposati a luglio e hanno un figlio di nome Pietro, che ha 6 anni. Il compagno di Giulia è amante, come lei, della buona cucina e del buon vino ed è spesso il cuoco di famiglia con ricette fatte a mano. Anche Giulia ama cucinare e il pomeriggio non rinuncia mai a una tisana (naturale) al posto del caffè.

Giulia inizia la sua gavetta giornalistica seguendo le squadre giovanili nei campi del Lazio e lavorando per alcune radio romane. In seguito è passata a Dahlia TV, quindi a Sky Sport e a Fox Sport prima di diventare uno dei volti principali di Dazn, dove è rimasta per tre anni, fino al termine della stagione 2020-2021. Ora Giulia è il volto dello sport di Amazon Prime Video.

NAPOLI-BARCELLONA, RISATE A BORDOCAMPO IN DIRETTA SU PRIME VIDEO

Da corrieredellosport.it

Nel pre-partita di Napoli-Barcellona, in diretta esclusiva su Prime Video, c’è stato spazio per un siparietto che ha coinvolto Luca Toni, Pierluigi Gollini e Giulia Mizzoni. Mentre era in corso l’analisi dei temi relativi al match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, il portiere degli azzurri si è avvicinato al campione del mondo con l’Italia nel 2006 e gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio.

Giulia Mizzoni ha subito chiesto: “Cosa ti ha detto, Luca?”. Toni ha risposto: “Non te lo posso dire”. Mizzoni lo ha incalzato: “Su, dai, diccelo”. E allora Toni ci ha scherzato su: “Ha detto che sei bellissima questa sera”. Mizzoni ha prontamente replicato: “Te la sei cavata bene, dai. Avrà detto che sei bellissimo tu! Ti piacerebbe, eh”. Gianfranco Zola e Fabio Cannavaro, presenti a bordocampo, sono scoppiati a ridere insieme a Toni e a Mizzoni. Toni ha aggiunto e concluso: “No, dai, scherzo, è venuto solo a salutarmi”.

