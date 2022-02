LO RICONOSCETE? PER LUI IMPAZZISCONO NON SOLO I TIFOSI DI BASKET MA ANCHE I GORILLA – "QUANDO VADO IN UNO ZOO DANNO DI MATTO. PENSANO SIA UNO DI LORO E NON TROVANO GIUSTO CHE IO SIA FUORI E LORO DENTRO. UN PO' LI CAPISCO". IL DIRETTORE DELLO ZOO DI MIAMI HA AGGIUNTO: "I GORILLA LO TEMONO PERCHÉ È MOLTO PIÙ GROSSO DI LORO". DI CHI SI TRATTA?

SHAQUILLE O'NEAL

L’ex centro dei Lakers Shaquille O’Neal comincia il suo racconto mettendo le mani avanti e specificando che si tratta di una “True Story“, quindi aggiunge: “Sono stato negli zoo di tutto il mondo, ed ogni volta che mi avvicino ad un gorilla loro mi guardano come per dirmi: ‘Ehy fratello, ma la tua pelliccia che fine ha fatto?’, davvero, davvero. Mi guardano in quel modo. E mi guardano anche come a dire: ‘Ma che ci fai là fuori quando io sono rinchiuso qua dentro?’. Ogni volta che mi vedono danno di matto”.

Conscio che qualcuno potrebbe non credere a questo racconto, poco dopo ha contattato telefonicamente il responsabile dello zoo di Miami, il quale ha confermato la sua storia ed ha anche aggiunto una spiegazione del perché si comportano in quel modo: “Sono intimiditi, quando lo vedono pensano che sia arrivato per portarsi via le loro compagne, quindi si mettono in piedi per sembrare più grandi possibile”.

