LO RICONOSCETE? MOLTI CHILI FA ERA L’IDOLO DI ROSSI CHE LO HA INCONTRATO NEI BOX PRIMA DELL’ULTIMO GP A VALENCIA – OGGI VIVE A MADRID, INDOSSA UNA CAMICETTA IMPROBABILE ED E’ PRESIDENTE DEL REAL VALLADOLID. DI VALE DICE: “HA FATTO SOGNARE TUTTI, È STATO UN GRANDE CAMPIONE” – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

RONALDO ROSSI 2

Entra nel vivo il giorno dell'addio di Valentino Rossi alla MotoGp. Tra saluti e ringraziamenti, uno in particolare ha scaldato il cuore del pesarese a pochi minuti dalla gara di Valencia. Ronaldo il 'Fenomeno' ha infatti raggiunto il numero 46 nel suo box, scambiandosi battute e complimenti reciproci. Non è un segreto infatti che Rossi sia un grande estimatore della leggenda brasiliana, soprattutto per il passato all'Inter, squadra del cuore di Valentino.

Le parole di Ronaldo

ronaldo rossi

Ma anche lo stesso Ronaldo vede in Rossi un punto di riferimento, un'icona delle due ruote. I due si sono visti per la prima volta anni fa a Milano: "Ha fatto sognare tutti, è stato un grande, abbiamo in comune la passione per l'Inter, ci siamo conosciuti alla Pinetina. Sono venuto apposta per salutare un grande campione", ha rivelato a Sky Sport l'attuale presidente del Real Valladolid che si è spostato fino a Valencia per commemorare il 'Dottore'.

RONALDO ROSSI 21 valentino rossi valentino rossi RONALDO ROSSI 19