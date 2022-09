LO RICONOSCETE? NO, NON E' "ER BRASILIANO". GLI OCCHIALI DA INTELLO' NON NASCONDONO LA SUA COATTERIA - DI ORIGINI GITANE, È NATO CON I PIEDI STORTI VERSO L'INTERNO ED È CRESCIUTO IN UNO DEI QUARTIERI PIÙ MALFAMATI DELLA SUA CITTÀ: "SE NON FOSSE STATO PER IL CALCIO. SAREI POTUTO DIVENTARE UNO SPACCIATORE, AVREI POTUTO ESSERE IN PRIGIONE O ESSER MORTO" - DI CHI SI TRATTA?

Paolo Camedda per www.goal.com

ricardo quaresma 17

[…] Se Biavati è ricordato per 'il doppio passo', se Johan Cruijff aveva nella 'Cruijff turn' la sua mossa caratteristica e Giovanni Roccotelli fu il primo in Italia ad eseguire la 'rabona', in tempi più recenti l'ala portoghese di origini gitane, Ricardo Quaresma, è passato alla storia soprattutto per la cosiddetta 'Trivela', il suo colpo ad effetto, o, se vogliamo, come direbbero i più giovani, grandi divoratori di videogiochi, la sua tipica 'skill'.

ricardo quaresma 12

[…] Con questa sua giocata tipica, Quaresma, attualmente svincolato e senza squadra, ha furoreggiato nel Mondo del calcio per ben 20 anni. Partito dalla sua patria il Portogallo, con l'etichetta del 'fenomeno', nei maggiori campionati europei si rivelerà in realtà un'ala talentuosa ma terribilmente anarchica, fallendo sostanzialmente nelle sue avventure con Barcellona, Inter e Chelsea.

Così in carriera ha giocato per 10 squadre differenti, oltre ad indossare in diverse occasioni la maglia della Nazionale portoghese, con cui ha vinto gli Europei del 2016, pur conquistando titoli quasi ovunque abbia giocato, le maggiori soddisfazioni se le toglie con Sporting CP e Porto, oltre che in Turchia con il Besiktas.

ricardo quaresma 5

LA NASCITA DELLA 'TRIVELA'

Ricardo Andrade Quaresma Bernardo, da tutti noto semplicemente come Ricardo Quaresma, nasce a Lisbona il 26 settembre 1983 da padre di origini gitane e madre angolana e cresce nel quartiere periferico e malfamato di Casal Ventoso. […] Lo chiamano "Ciganito", ovvero "Piccolo zingaro", ma lui andrà sempre fiero delle sue origini. Inizia a giocare a calcio nelle strade del quartiere gli altri bambini e pian piano sviluppa la passione per il pallone.

ricardo quaresma 4

"Se non fosse stato per il calcio - dirà in un'intervista del luglio 2016 alla rivista 'Visão' - sarei potuto diventare uno spacciatore, avrei potuto essere in prigione o esser morto".

[…] "La 'Trivela' nasce subito, a 7-8 anni - dirà Quaresma -. Avevo i piedi storti verso l'interno... e mi veniva da toccare il pallone così: sempre d' esterno e sempre con il destro, perché il piede sinistro per me può restare anche a casa.

ricardo quaresma 3

[…] Ma dopo 4 anni consecutivi con il Porto, nell'estate 2008 per 'Mustang' arriva la seconda grande opportunità della carriera di affermarsi ad alti livelli. Lo chiama infatti all'Inter il suo connazionale José Mourinho. Quaresma è il colpo più oneroso del calciomercato estivo dei nerazzurri, che investono per lui 18,6 milioni di euro più altri 6 di bonus (che tuttavia non saranno raggiunti a causa di prestazioni non all'altezza, ndr) e il cartellino del giovane centrocampista Pelé.

ricardo quaresma 16

[…] Sceglie la maglia numero 77 perché la 7 è occupata dal suo idolo Luís Figo. I tifosi interisti si aspettano da lui grandi cose, e non vedono l'ora di vederlo esibirsi nel suo numero caratteristico, tanto da ribattezzarlo presto 'El Trivela'. Ma l'appellativo suonerà presto come beffardo, perché, ancora una volta, alla prova dei fatti, Quaresma non riuscirà a imporsi con una delle squadre top d'Europa, nonostante l'avvio positivo.

ricardo quaresma 10

[…] Scudetto, Coppa Italia (senza mai scendere in campo) e Champions League fanno infatti parte anche del ricco palmarès della discussa ala portoghese. […] A volte fenomenale, altre volte anarchico e includente. Tutto il percorso calcistico del re della 'Trivela' è stato un susseguirsi continuo di quest'alternanza. Lui però, guardando al passato, si accontenta senza grossi rimpianti.

ricardo quaresma 1

"Sono contento di quello che sono riuscito a realizzare finora - dirà -. Forse avrei potuto fare di più, ma ci sono occasioni nella vita che puoi cogliere o meno, e a volte perdi qualche treno. Ma non mi pento di nulla". I tifosi nerazzurri e non solo lo ricordano come 'El Trivela', il talento incompiuto, anarchico e un po' tamarro, arrivato come potenziale 'crack' nel mercato estivo 2008 e salutato da tutti, con un velo di ironia, come clamoroso flop.

quaresma ricardo quaresma 7 ricardo quaresma 13 cristiano ronaldo quaresma ricardo quaresma 6 ricardo quaresma 8 ricardo quaresma 11 ricardo quaresma 9 ricardo quaresma 2 ricardo quaresma 14 ricardo quaresma 15