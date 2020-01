Jacopo Aliprandi per corrieredellosport.it

Un retroscena incredibile sul derby giocato domenica scorsa tra Roma e Lazio. Ad assistere alla stracittadina c'era anche Daniele De Rossi, e addirittura in Curva Sud. L'ex centrocampista della Roma però ha escogitato un travestimento ad hoc per non farsi riconoscere dai tifosi e dai giornalisti: parrucca, cappello e un naso di gomma.

Del resto De Rossi nella conferenza stampa d'addio alla Roma, lo scorso maggio, aveva annunciato che sarebbe tornato a tifare la Roma dalla Curva Sud: lo ha fatto nella partita più importante della stagione per i tifosi, con un travestimento incredibile e accompagnato dall'attore Valerio Mastandrea.

