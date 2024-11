LA RICONOSCETE DALLE POPPE GONFIATISSIME O DAL PIEDINO FATATO? HA SVACCANZATO DI RECENTE IN UN AGRITURISMO VICINO SIENA INSIEME AL NOTO FIDANZATO CHE L’HA "OBBLIGATA" A VISITARE IL LUOGO IN CUI È STATO GIRATO “IL GLADIATORE” - IN TOSCANA, VICINO PIENZA, INFATTI SONO STATE GIRATE ALCUNE SCENE DEL FILM – DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

? Gita "speciale" per il Faraone: #ElShaarawy "obbliga" la fidanzata a visitare il luogo in cui è stato girato il Gladiatore ? pic.twitter.com/pXlnNZ8Csp — laroma24.it (@LAROMA24) November 19, 2024

Da forzaroma.info

ludovica pagani 4

Una fuga romantica prima del ritorno a Trigoria. Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani infatti hanno trascorso gli ultimi giorni in un agriturismo in Toscana (meta scelta recentemente anche da Dybala e Oriana Sabatini) precisamente nella località Monteriggioni (in provincia di Siena).

A scatenare le risate dei follower della coppia, ci ha pensato un video pubblicato dall'influencer sui propri account social mentre segue a fatica il compagno intento a raggiungere un posto tanto caro ai fan del film "Il Gladiatore". Proprio in Toscana infatti sono state girate alcune scene del film ed El Shaarawy non ha perso l'occasione per visitare i "Campi Elisi" di Massimo Decimo Meridio che si trovano vicino Pienza (in Val d'Orcia). Il Faraone però già stamattina è tornato a Trigoria ed ha preso parte all'allenamento sotto gli ordini di Claudio Ranieri.

ludovica pagani 5 ludovca pagani el shaarawy

ludovica pagani ludovica pagani 33 ludovica pagani ludovica pagani ludovica pagani el shaarawy ludovica pagani ludovica pagani1