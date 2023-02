6 feb 2023 18:56

LO RICONOSCETE DALLA POSA DA PAZZARIELLA? NO, NON È CARMEN SANDIEGO - DOPO IL RITIRO A SOLI 31 ANNI, SI DIVERTE A PUBBLICARE FOTO CON LE CHIAPPE ALL'ARIA - DI RECENTE HA RICORDATO UN ANEDDOTO DI QUANDO GIOCAVA IN ITALIA: "UNA VOLTA NON RIUSCIVO A TROVARE I MIEI COMPAGNI. AVEVO CERCATO DAPPERTUTTO. POI ECCOLI LÀ, 12 GIOCATORI NEI BAGNI: SIGARETTA E CAFFÉ, RIDEVANO E SCHERZAVANO" - DI CHI SI TRATTA?