LO RICONOSCETE DALLA "NASCA" IMPORTANTE? - È UNO DEI TANTI "CICCIO" CHE HA INCANTATO LA SERIE A ED È AMATISSIMO DAI SUOI EX TIFOSI, AL PUNTO CHE UNO DI LORO E' ARRIVATO A "INTITOLARGLI" UNA PIAZZA - A 43 ANNI SUONATI, È TORNATO A GIOCARE IN ECCELLENZA CAMPANA, DOPO IL RITIRO NEL 2019 - DI CHI SI TRATTA?

1. VINTO IL DERBY, L’ISCHIA SI FA UN REGALO: FRANCO BRIENZA TORNA IN CAMPO A 43 ANNI!

Da www.derbyderbyderby.it

Domenica scorsa l'Ischia ha vinto il derby dell'isola contro il Real Forio giocato allo Stadio Salvatore Calise. I gialloblù hanno ritrovato i tre punti e la vetta della classifica.

L'Ischia punta al ritorno in Serie D e guida la classifica del campionato campano di Eccellenza, girone A. Ma la succosa novità è un'altra: domenica, per Ischia-Montecalcio, la squadra di Monte di Procida, torna in campo Franco Brienza.

A 43 anni, dopo l'ultima stagione in Serie D nel 2019 con il Bari promosso in Serie C, l'ex giocatore fra le altre di Palermo, Reggina, Atalanta e Bologna, ha preso questa decisione. Franco Brienza vive a Ischia e vive l'isola con entusiasmo.

E' dai primi di ottobre che si parla del nuovo rapporto fra Brienza e l'Ischia, con Pino Taglialatela presidente e con Enrico Buonocore allenatore, tutti ischitani doc, ma adesso si fa sul serio e il giocatore che ha fatto gol alla Juve di Ibrahimovic e al Milan di Kaká con le maglie di Palermo e Atalanta è pronto al ritorno in campo.

2. BARI DEDICA PIAZZA A FRANCO BRIENZA

Da www.forzapalermo.it

Nel quartiere Poggiofranco di Bari è stato fatto qualcosa che raramente si vede. Secondo quanto appreso da Gianlucadimarzio.com, da qualche ora si vede una targa in via Posca col titolo «Piazza Franco Brienza (detto Ciccio)».

L'opera è di un tifoso che ha, di fatto, intitolato la piazza al beniamino dei pugliesi, perché a 39 anni, Brienza ha deciso di restare al Bari nonostante la retrocessione in Serie D e di essere protagonista della rinascita della società acquistata questa estate da De Laurentiis. Lo stesso Brienza ha ringraziato l'autore tramite un post su Instagram.

